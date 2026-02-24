La edición 2026 del Carnaval del País está llegando a su fin y este sábado vivirá la última de las 11 fechas. Luego de noches increíbles y de ser la primera vez como Fiesta Nacional, la comunidad de Gualeguaychú y las comparsas están cada vez más cerca de conocer cuál será la ganadora.

Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O´Bahía, tendrán una oportunidad más para demostrar ante el jurado que tienen lo necesario para alzarse con el título el sábado 28 de febrero.

A diferencia de ediciones pasadas, en esta ocasión no se conocerá a la ganadora el mismo día que finaliza el desfile, sino que se volverá al esquema que se aplicaba años anteriores.

Será el martes 3 de marzo, a partir de las 20 horas, el momento en que la Comisión del Carnaval se reunirá a hacer el recuento de votos para ver cuál es la comparsa ganadora, quienes desfilarán el año que viene, y quién quedará fuera de la competencia.