“El espectáculo se mantiene gracias a la calidad artística y no por las cuestiones administrativas, y sé que con esto me van a odiar muchos dirigentes. A pesar de cómo se administra el carnaval y cómo se maneja, sigue teniendo éxito gracias a la cuestión artística”. Estas palabras vienen con el sustento de venir de parte de Martín Naef, el director de Carrozas de la comparsa Papelitos, una persona que está en el mundo del Carnaval del País desde 1994 y cuyos trabajos asombraron a propios y extraños.

“Si vos salís del baño de un teatro con los pies mojados, no vas más. La infraestructura del carnaval todavía siguen siendo pobre y las cuestiones de servicio siguen siendo deficientes”, afirmó a modo de ejemplo.

Durante una charla a agenda abierta con ElDía desde Cero (Ahora Radio Cero / FM 104.1), Naef criticó ciertas actitudes de los dirigentes de los cinco clubes por estar más preocupados por ajustar en la mano de obra y los costos de armado de una comparsa en lugar de preocuparse por mejorar el espectáculo para comercializarlo mejor.

“Están muy preocupados por bajarle los costos a la mano de obra y la construcción del carnaval y no en ganar mucho más dinero con un servicio excelente que te puede dar en rédito superior a lo que te puede dar el premio del Carnaval. Son cuestiones que tienen que ver más con lo racional y con lo empresarial, sin embargo todo se sigue manejando como una cantina de barrio”, se despachó.

“También está la excusa de que los dirigentes le tienen que dedicar tiempo de sus vidas al carnaval, y es verdad. Así que capaz es hora de gerenciarlo, hacer algo para que alguien trabaje todo el año en pos de generar un carnaval mejor. Tienen que tomar una decisión, porque para mí en eso dejamos mucho que desear”, acotó.

“¿Alguna vez pagaste un VIP? ¿Y te sentiste en una VIP? El ofrecer un buen servicio sí es responsabilidad la Comisión del Carnaval, pero como sigue dando dinero, no pasa nada. Si la gente se va conforme o no, tampoco importa. Es un espectáculo de calidad internacional con un servicio deficiente”, reprochó.

“Artísticamente, el Carnaval del País sigue creciendo, pero lo que se estancó fue todo lo referente a la estructura y el servicio del espectáculo. Tuve la suerte de estar en Papelitos cuando se inauguró el Corsódromo porque justamente encontramos la escala para que las carrozas se pudieran lucir. Ese año fue maravilloso y fue la última vez que el Carnaval tuvo un crecimiento en estructura. Lo que pasa es que todo el tiempo el espectáculo siguió creciendo a nivel artístico, pero en todo lo otro comenzaron a aparecer otro tipo de negocios, y nosotros no nos podemos meter porque nos tenemos que dedicar a lo nuestro, pero me parece que se descuida mucho como elemento comercial”, señaló.

“El Carnaval es un elemento que influye tanto a nivel social que no podemos tenerlo como un elemento menor. Después se transforma en una competencia sin ver en lo que influye a nivel social y cultural semejante evento. Pero en mentalidades estrechas, lo único que importa es ganar o perder”, sugirió.

El hecho de que la dirigencia del Carnaval del País sea muchas veces se trabe en si misma a la hora de tomar una decisión o de no pisarse entre ellos amparados en el reglamento, también lo considera un elemento que atenta contra la calidad artística del espectáculo. Y uno de los mejores que expuso Naef fue la intervención de “Vientos de Gualeguaychú” en la última noche del Carnaval 2022 durante la pasada de Marí Marí.

“Esa participación no modificó el resultado final. No tuvo sentido la sanción. Encima yo lucho, desde que estoy en el carnaval, para generar más puestos de trabajo. A mí me interesa mucho la gente que hace el Carnaval, me interesan mucho más que los dirigentes que pasan todo el tiempo, y nosotros nos conocemos la cara desde hace más de 20 años, somos los mismos los que estamos y somos los que menos recibimos del Carnaval. Entonces, a mí me preocupa mucho la generación de puestos de trabajo. Con los ‘Vientos de Gualeguaychú’, el que ganó fue el espectáculo. Lo que creo es que tienen miedo de que guste tanto y que luego tengan que pagarles a los chicos para que lo sigan haciendo después”, aventuró.

Finalmente, se refirió al futuro del Carnaval del País y a la manera en cómo los clubes deberían manejarse entre ellos para no dañar el espectáculo: “Me parece fundamental lo de las cuatro comparsas. Me parece de las mejores medidas. Me parece bien que una no esté porque genera una competencia real. Y este año, estando las cinco, hay comparsas que no invirtieron lo que invirtieron las demás, y es notable, y en una sociedad, si fueran mis socios, no lo soportaría. Es como si yo me asocio a alguien para poner un bar pero me quedo todo el día en mi casa y solo aparezco para ver cuánto se recaudó. Me parece que aunque sea sólo por lealtad, sería mucho más sano que estas cosas no sucedan”, concluyó.