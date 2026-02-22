El Carnaval del País comenzó a despedir otra edición llena de magia y alegría. Tras casi dos meses de espectáculo, las cuatro comparsas mantuvieron encendida la llama de su pasión carnavalera este sábado por la noche. Se trató de la décima de las 11 noches anunciadas para este año, la cual estuvo marcada por la gran expectativa del público y de los integrantes de Marí Marí de ver desfilar a su soberana, Mary Ann Morrison, con la banda de Reina 2026.



La flamante representante de la Fiesta Nacional de Gualeguaychú fue elegida en la madrugada del sábado, en el cierre de un evento que se realizó en el Corsódromo. La velada, que comenzó el viernes alrededor de las 22 y terminó varias horas más tarde, tuvo como protagonistas a las candidatas de Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví, quienes brillaron y demostraron su amor por el espectáculo tanto en la pasarela como al micrófono. “Lo daré todo desde mi lugar para representar al Carnaval del País durante este año de la mejor manera posible. A Papelitos, Marí Marí, O'Bahía, Ará Yeví y Kamarr”, expresó Mary Ann al ser coronada.

Con la nueva soberana electa, la próxima instancia que entusiasma y mantiene expectantes a todos los carnavaleros y gualeguaychuenses es cuál será la comparsa ganadora de este año. Mientras tanto, los cuatro clubes mantienen su altísimo nivel y se preparan para la última fecha de espectáculo que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero.



Este sábado, el Corsódromo recibió nuevamente a miles de espectadores para disfrutar de la anteúltima noche de Carnaval. En esta ocasión, la encargada de abrir la pasarela fue Ará Yeví con “La Resistencia”. Le siguieron Marí Marí con “Genios”, O’Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches” y Papelitos con “Vivos”.

Una particularidad es que la jornada contó con la cobertura mediática de Heber Ybañez, periodista de C5N y Telefé, y con la presencia del reconocido chef internacional y figura de MasterChef, Donato de Santis. Según informaron desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), la llegada de Donato a la ciudad “es el resultado de una gestión articulada entre la AHGG y el Frigorífico La Morena”, a través de su titular, Alejandro Piri, tras coincidir con el carismático chef en los estudios de Telefé.

Minutos antes de las 22, la imponente voz de Silvio Solari arengó las tribunas y dio inicio a la gran fiesta. Mientras tanto, cientos de personas aún aguardaban en las boleterías y los molinetes de entrada para ingresar al predio del Parque de la Estación.

Inmediatamente después, Ará Yeví abrió la pasarela con un impresionante despliegue que combina las plumas, lo aros de luz led, brillos y demás elementos carnavaleros por excelencia con la estética y la impronta gauchesca. Y es que su temática de este año, “La Resistencia”, apuesta justamente por fusionar ambas tradiciones populares argentinas para problematizar nuestro presente atravesado por la digitalidad. Lo hace trayendo a dialogar al clásico Martín Fierro con un mundo sumido en redes y pantallas.



Su banda sonora, Alma Carnavalera, salió a escena con una energía arrasadora. El conjunto liderado por Titi Pauletti y Belén Grecco hizo que, sin lugar a dudas, el “negro y dorado” pisara fuerte en la apertura.



Le siguió Marí Marí, la Aplanadora del Carnaval. Los colores rojo y negro del Club Central Entrerriano ondearon entre el público con especial fervor al ver desfilar a su representante coronada Reina definitiva.

Luego, fue el turno de O’Bahía, que trajo a escena una vez más la fantástica historia de Sherezade, el sultán, el genio y el pescador. El broche de oro lo dio la tetracampeona Papelitos con “Vivos”.

La fiesta no terminó con las comparsas, sino que continuó -al igual que los últimos sábados- con el After de Carnaval, que en esta oportunidad contó con el show en vivo de El Negro Tecla, artista de música RKT y cumbia villera.