La joven, que admite que puso en sus labios casi todo tipo de rellenos, también asegura que esta más feliz y contenta con su nuevo aspecto, ya que, desde que era pequeña, soñaba con tener unos labios más carnosos.

Andrea, que desde que se somete a este proceso de cambio multiplicó sus seguidores en las redes sociales, asegura que recibe muchos elogios pero también algunas críticas y gente que se mete con ella. "No me importa, porque lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante". Y dice que "la mayoría de los comentarios negativos los escriben mujeres".

Emilova niega que sea adicta a las operaciones estéticas pese a haber desembolsado más de 170 dólares por tratamiento. "Soy de mente abierta y creo que la gente debería ser libre de elegir. No hay límites para mí".

"Me alegro de que el universo me haya dado la oportunidad de que muchas personas me vean y sepan que existo, y quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección", finaliza.