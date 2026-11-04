El municipio puso en marcha un quirófano veterinario móvil que traslada las intervenciones quirúrgicas gratuitas de perros y gatos directamente a distintas zonas de la ciudad. La iniciativa busca descentralizar la atención, reducir la sobrepoblación animal y facilitar el cumplimiento de los esquemas sanitarios sin que los vecinos deban desplazarse hacia las dependencias centrales.

Las jornadas incluyen intervenciones programadas y atenciones por orden de llegada, según la demanda de cada sector. Personal del área de Veterinaria encabeza los operativos, donde también brindan asesoramiento sobre vacunación antirrábica y desparasitación.

Para acceder al servicio, las mascotas deben cumplir con las condiciones médicas básicas: un ayuno previo de agua y comida, peso adecuado y el uso de collar, correa o transportadora según el caso. Las fechas y ubicaciones de los próximos abordajes territoriales se informan de manera semanal a través de los canales oficiales del municipio.