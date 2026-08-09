El próximo martes 11 de agosto, a las 10 horas, se realizará una celebración en honor a Santa Clara de Asís en el Cementerio Norte de Gualeguaychú, ubicado en boulevard Daneri 1001.

Santa Clara es reconocida como patrona del Cementerio y protectora de quienes desarrollan allí sus tareas, una tradición que tuvo entre sus impulsores al padre Luis Jeannot Sueyro. En el centro del predio se encuentra un templete dedicado a la santa, al que habitualmente se acercan personas para dejar flores, realizar plegarias y expresar su agradecimiento.

Su presencia en el Cementerio Norte está también vinculada con un relato que forma parte de la tradición oral de la ciudad. Según esta historia, hacia 1909 y 1910 las autoridades dispusieron retirar distintas imágenes religiosas que se encontraban en las puertas de los panteones ubicados sobre la calle principal, debido a las dificultades que generaban para la circulación y para las tareas de corte de pasto y mantenimiento.

La misma tradición sostiene que aquellas imágenes fueron arrojadas posteriormente a las aguas del río Gualeguaychú, en la zona sur. La figura de Santa Clara habría sido la única que permaneció en el lugar y, con el paso de los años, adquirió una especial significación entre trabajadores y visitantes del Cementerio.

Décadas más tarde, y a partir del impulso del padre Jeannot Sueyro, esa devoción se consolidó hasta convertir a Santa Clara en patrona y protectora del Cementerio Norte y de quienes trabajan en el predio.

Santa Clara de Asís nació el 16 de julio de 1194 en Asís, Italia, en el seno de una familia noble. A los 18 años, luego de escuchar la prédica de San Francisco de Asís durante la Cuaresma, decidió adoptar una vida religiosa inspirada en el Evangelio.

San Francisco se convirtió desde entonces en su guía espiritual. Santa Clara renunció a las comodidades materiales y consagró su vida a la oración, la humildad y el servicio, dando origen posteriormente a la orden religiosa de las Clarisas.