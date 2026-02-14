FERIADO DE CARNAVAL
El Cementerio Norte funcionará con normalidad durante el fin de semana largo
El Cementerio Norte de Gualeguaychú funcionará con normalidad durante las cuatro jornadas del próximo fin de semana largo por los feriados de Carnaval, según informó el municipio.
De acuerdo a lo comunicado, tanto el acceso al predio como la atención administrativa se desarrollarán sin modificaciones, por lo que los vecinos podrán realizar visitas y trámites en los horarios habituales. Además, los servicios de guardia y mantenimiento trabajarán con su esquema regular para garantizar el funcionamiento del lugar.
En cuanto al cronograma, el predio permanecerá abierto en horario corrido de 7 a 19 durante todos los días: sábado, domingo, lunes y martes feriados. La administración atenderá para la realización de trámites en general dentro de esa franja horaria.
Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 3446 67 9939 o acercarse al lugar dentro del horario establecido.