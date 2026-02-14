El Cementerio Norte de Gualeguaychú funcionará con normalidad durante las cuatro jornadas del próximo fin de semana largo por los feriados de Carnaval, según informó el municipio.

De acuerdo a lo comunicado, tanto el acceso al predio como la atención administrativa se desarrollarán sin modificaciones, por lo que los vecinos podrán realizar visitas y trámites en los horarios habituales. Además, los servicios de guardia y mantenimiento trabajarán con su esquema regular para garantizar el funcionamiento del lugar.

En cuanto al cronograma, el predio permanecerá abierto en horario corrido de 7 a 19 durante todos los días: sábado, domingo, lunes y martes feriados. La administración atenderá para la realización de trámites en general dentro de esa franja horaria.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 3446 67 9939 o acercarse al lugar dentro del horario establecido.