El Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Municipalidad, abrió las puertas del Centro 3 de Febrero, ubicado en 3 de Febrero 128. El espacio ofrece propuestas gratuitas de formación, acceso a herramientas tecnológicas y acompañamiento para quienes necesiten adquirir o ampliar sus conocimientos digitales.

Según indicaron desde el Municipio, el Centro 3 de Febrero funciona de lunes a viernes durante la mañana, con una programación organizada en diferentes franjas horarias que combina talleres con cupos reducidos, momentos de acceso abierto y espacios destinados a realizar consultas y recibir asistencia personalizada.

Los lunes, de 8 a 9.30 h, se brinda alfabetización digital para adultos y adultos mayores; de 9.45 a 11.15 h se trabaja en currículum, correo electrónico y búsqueda laboral; y de 11.30 a 12.30 h se dispone de un espacio abierto para consultas. Los martes, la propuesta incluye herramientas digitales para la vida cotidiana, de 8 a 9.30 h; trámites, formularios y servicios en línea, de 9.45 a 11.15 h; y acceso abierto asistido, de 11.30 a 12.30 h.

Los miércoles se ofrece apoyo educativo y competencias digitales, de 8 a 9.30 h; Arduino y robótica inicial, de 9.45 a 11.15 h; y laboratorio abierto y proyectos, de 11.30 a 12.30 h. Los jueves, la agenda contempla introducción a la programación y lógica, Arduino y programación aplicada, además de un espacio para práctica individual y acceso abierto.

Los viernes funciona una clínica digital abierta para currículum, trámites y consultas, de 8 a 9.30 h; un taller rotativo según la demanda, de 9.45 a 11.15 h; y un espacio de acceso libre y seguimiento de usuarios, de 11.30 a 12.30 h.

“Uno de los ejes del Centro 3 de Febrero es favorecer la autonomía de quienes participan. Por este motivo, el acompañamiento no se limita a resolver una tarea puntual, sino que busca explicar cada procedimiento para que las herramientas incorporadas puedan utilizarse posteriormente de manera independiente”, señalaron a través de un comunicado, donde explicaron que “los talleres se desarrollan en grupos de hasta 10 participantes, lo que permite brindar un acompañamiento cercano”.



“Los contenidos son flexibles y se adaptan a las necesidades que surjan, con temáticas vinculadas al empleo, los trámites, la alfabetización digital, la programación, Arduino, la robótica y el apoyo educativo”, agregaron.

Por último, desde la Municipalidad indicaron que “para participar de los talleres se requiere inscripción previa, mientras que las consultas individuales pueden realizarse por orden de llegada o mediante turnos breves”, e informaron que “para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3446-313700”.