El Centro de Convenciones de Gualeguaychú pasó a llamarse oficialmente “Malvinas Argentinas”. La nueva denominación fue presentada este jueves durante un encuentro entre el intendente Mauricio Davico y veteranos de la Guerra de Malvinas, realizado en el Parque de la Estación.

“Por tus hijos, por tus nietos y por toda la Patria, nuestros héroes hicieron lo más difícil, porque ellos fueron a la guerra. Nosotros, ahora, tenemos una tarea más simple, que es recordarlos y tenerlos presentes y no olvidar lo que hicieron”, expresó Davico durante el acto.

La decisión había sido formalizada mediante el Decreto N.º 1873/2026, firmado el 25 de mayo, que establece la nueva denominación del espacio e instruye la colocación de una cartelería identificatoria. El nuevo cartel fue realizado sobre una lámina de metal calada y cuenta con iluminación LED para su visualización durante la noche.

Durante el encuentro participaron veteranos de guerra de la ciudad y la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta. Desde el espacio se destacó que la iniciativa busca homenajear a los excombatientes y mantener presente el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

La denominación se suma a otras iniciativas vinculadas con la Causa Malvinas, entre ellas las vigilias y actos del 2 de abril, las charlas de veteranos en escuelas y clubes, la muestra “Pensar Malvinas”, la Maratón por Malvinas y distintas acciones de homenaje a los excombatientes locales.