La Municipalidad de Gualeguaychú participó, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), de una jornada de trabajo destinada a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para prevenir, detectar y controlar el picudo rojo de las palmeras, una plaga exótica que amenaza a estos ejemplares.

Según informaron desde el Municipio, en el marco de las acciones para contener la emergencia fitosanitaria por la presencia de esta especie en Argentina, Gualeguaychú fue sede del Taller Regional y Escuela de Campo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas e Institucionales en la Prevención, Detección Temprana y Control del Picudo Rojo de las Palmeras, organizado por la FAO y el SENASA.

Durante la jornada, especialistas y representantes de organismos nacionales, provinciales e internacionales compartieron experiencias y estrategias para reforzar la vigilancia y coordinar medidas de prevención y control de esta especie, originaria del sudeste asiático, que afecta a distintas variedades de palmeras y puede provocar su deterioro irreversible.

Las actividades incluyeron instancias de capacitación y un recorrido por la zona urbana de Gualeguaychú para reconocer las palmeras presentes, identificar posibles ejemplares afectados y fortalecer las tareas de observación y monitoreo. La agenda continuará mañana con visitas a reservas naturales y recorridas por sectores monitoreados del Parque Nacional El Palmar.

La apertura contó con la participación de la viceintendenta Julieta Carrazza; Raixa Llauger, oficial de Agricultura de la oficina regional de la FAO para Mesoamérica; Néstor Osacar, vicepresidente del SENASA; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos; Pablo Aceñaloza, director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la provincia, y representantes de los organismos participantes.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la cooperación regional para anticipar la expansión de la plaga y coordinar acciones de prevención y respuesta. En ese sentido, la participación de representantes de la FAO de Argentina y Uruguay, del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y de la Comunidad Andina permitió intercambiar conocimientos y experiencias de distintos países de América Latina.

La problemática también tiene una dimensión local, vinculada con la conservación del patrimonio natural y la identidad de Gualeguaychú. Las palmeras forman parte del paisaje urbano y constituyen ejemplares de valor ambiental y cultural que requieren atención y medidas de protección.

En este contexto, se destacó el trabajo que lleva adelante el Municipio mediante el uso de tecnología para detectar tempranamente posibles signos de actividad del insecto y generar alertas para la comunidad.





El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto cuyas larvas se desarrollan en el interior de estos ejemplares y dañan sus tejidos. Este proceso dificulta la detección en las etapas iniciales y puede provocar la muerte de la palmera afectada.

En Argentina, la primera detección se produjo en enero de 2026 en la Isla Martín García. Posteriormente, el 19 de agosto de ese año, el SENASA confirmó una nueva detección en Colonia Elía, provincia de Entre Ríos, lo que amplió el área alcanzada por la emergencia fitosanitaria.

Frente a este escenario, el trabajo articulado entre los organismos técnicos, las autoridades provinciales y los gobiernos locales resulta fundamental para fortalecer la vigilancia, favorecer la detección temprana y evitar la propagación de la plaga.

La prevención y el compromiso de la comunidad son herramientas esenciales para proteger las palmeras, conservar la biodiversidad y resguardar el patrimonio natural de Gualeguaychú.