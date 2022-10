El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú envió una nota dirigida al presidente municipal manifestando preocupación ante las públicas declaraciones que se conocieron en relación a la aprobación de la Ordenanza 7150/22 que establece la restitución del suspendido servicio de traslado de pacientes oncológicos a otras localidades.

Es sabido por la mayor parte de la comunidad que las personas que deben acceder a tratamientos de esta índole, no cuentan con lo necesario en la ciudad por ende deben viajar a cumplimentar lo mismos. Durante años, el servicio asistido por el Municipio, estuvo vigente. De hecho, desde la década del ‘80 y se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19. Este año fue presentado un proyecto de Ordenanza para volver a contar con el mismo y fue aprobado, en una discutida sesión, a fines del mes de septiembre.

Tras dicha aprobación, se hicieron públicas algunas declaraciones dando a entender un posible veto de la Ordenanza lo que dejaría sin restablecer el servicio que ha sido de gran utilidad para cientos de gualeguaychuenses y que, hoy en día, sería de gran beneficio ante las aciagas circunstancias no solo en la salud si no también, en la economía. Claro queda que la mayoría de los pacientes usuarios del servicio no pueden costear los traslados, menos en un país donde la inflación escala vertiginosamente.

Por eso, desde la institución que defiende el interés de los comerciantes y de todos los ciudadanos, hacemos un llamado a la reflexión a quienes les compete las decisiones en tal sentido y, en caso de ser necesarias modificaciones al proyecto, que se arbitren las medidas necesarias que redunden en una vuelta al funcionamiento del servicio con calidad para los usuarios.