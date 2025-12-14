Acompañaron el acto la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la asesora de Educación, Bertha Baldi; el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, Gustavo Costanzo; y demás autoridades municipales.

En este marco, las autoridades destacaron el impacto del Centro de Desarrollo del Conocimiento en la comunidad. Subrayaron su aporte a la formación integral, la inclusión social y el desarrollo de capacidades vinculadas al mundo del trabajo y la innovación tecnológica.

Durante la ceremonia, se entregaron certificados y souvenirs a los participantes de los cursos y talleres del Centro. Además, se proyectó un audiovisual que reunió los momentos más significativos del ciclo 2025.

El Centro de Desarrollo del Conocimiento se consolidó como un espacio de formación tecnológica y socio-productiva. Su propuesta combina capacitaciones en oficios, alfabetización digital, programación, robótica y formación para el empleo, destinadas a jóvenes, adultos y trabajadores del sector productivo.

Entre los hitos institucionales del año se destacó la organización de la primera Expo de Ciencia, Tecnología y Ambiente, realizada en articulación con la Subsecretaría de Ambiente; la puesta en valor del equipamiento tecnológico donado por una empresa destinado a nuevas aulas informáticas; y el lanzamiento de la primera capacitación integral en Automatización Industrial de la región, impulsada por un municipio y desarrollada con tecnología de última generación.

Asimismo, el Centro avanzó en programas estratégicos como Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) de UNICEF, con talleres sobre ciudadanía digital; Espacios ER Impulsa, que permitió equipar con computadoras dos aulas tecnológicas en los barrios Los Espinillos y Anhelado Sueño; y diversas gestiones ante el Ministerio de Trabajo de Nación para obtener el reconocimiento como Centro de Formación Profesional.

En cuanto a trayectos formativos específicos, durante 2025 se dictaron capacitaciones en electricidad domiciliaria, carpintería, dibujo asistido por computadora (AutoCAD, SketchUp, Lumion), alfabetización digital, programación y robótica, operador y programador de PLC, microemprendimientos electrónicos, marketing digital y soldadura. Estos talleres brindaron conocimientos fundamentales para fortalecer la empleabilidad, la creatividad, la autonomía y el desarrollo de proyectos tecnológicos y productivos.

La jornada culminó con un reconocimiento a docentes, talleristas y equipos de apoyo por su dedicación, así como con un agradecimiento especial a todas las instituciones, cámaras, asociaciones y áreas municipales que acompañaron el trabajo del Centro durante el año. Para finalizar, se celebró junto a los estudiantes y sus familias la entrega de certificados.