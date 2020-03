El Centro de Defensa Comercial cuestionó los anuncios del gobierno nacional

“Tomar como variable la categoría y no la actividad no soluciona la situación actual de las Pymes. Las actividades no incluidas en las exenciones del DNU de aislamiento total ante el avance del Coronavirus (Covid 19) - independientemente de la categoría en la cual se encuentren inscriptos - no pueden facturar, y en consecuencia, es imposible hacer frente a ninguna de las obligaciones”, reclamaron desde el CDCI mediante un comunicado de prensa.

“Tampoco se hizo anuncio alguno en cuanto al mantenimiento de la cadena de pagos a proveedores sin poder facturar, ni cómo afrontar el pago de los salarios. Esperamos que el Gobierno Nacional junto al Provincial y Municipal sean conscientes de la situación de asfixia y desesperación que se vive hoy en día y tomen medidas acordes a la situación real del sector comercial y de servicios”, sintetizaron desde la entidad.