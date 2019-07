Como parte de la celebración de los 120 años del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, la institución realizó el martes por la noche un ágape en su sede de 25 de Mayo 1008 donde presentó la obra social que comenzará a trabajar en la institución.

Se trata de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (Osdepym), y aunque su nombre está focalizado en ciertos sectores, los servicios están disponibles y ofrecidos para toda la comunidad en general

Osdepym lleva 48 años en el mercado, tiene 410 mil afiliados y cuenta con una amplia cartilla médica conformada por las mejoras instituciones y profesionales de todo el país. Y además de en Guelaguaychú, durante estos últimos días también desembarcó en la provincia con sedes en Paraná y Concepción del Uruguay.

Fueron parte del corte de cinta Ricardo Mayorca, gerente general en OSDEPYM; Rubén Cabrera, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Lorena Arrozogaray, directora de Producción y Desarrollo Económico municipal y viceintendenta electa; Nicolás Mattiauda, senador provincial del bloque Cambiemos y diputado provincial electo; y Ezequiel Garbino, gerente de sucursales de Osdepym.

"Inauguramos la sucursal número 55 de Osdepym a nivel país y la tercera en la provincia de Entre Ríos. Y esto implica el lograr el objetivo que teníamos, por la atención y el servicio en todo el país, además de acompañar al Centro Comercial e Industrial de Gualeguaychú que quería ofrecer la obra social en la ciudad", explicó el gerente de Sucursales de Osdepym, Ezequiel Garbino.

En tanto, el gerente general de OSDEPYM, Ricardo Mallorca, subrayó: "Ofrecemos un producto con una cobertura de excelencia no solo en Gualeguaychú, sino en todo el país". Además, remarcó la importancia de trabajar con la entidad local: “Osdepym es CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y CAME es Osdepym, por lo tanto estamos en casa, en una de las 55 que tenemos en todo el país. Tenemos tres ejes: nuestro personal (512 voluntades), nuestros prestadores (7000 con convenios directos con Osdepym y contamos con todos los de Gualeguaychú para que se sumen a nuestra cartilla) y 410 mil afiliados a los cuales les prestamos servicios todo el año”.

La inauguración de la nueva obra social del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú contó con una gran presencia de afiliados a la entidad y representantes de organismos públicos y privados de la ciudad. Presidente de varias entidades y representantes de sectores amplios dijeron presente ante la noticia y los festejos.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Rubén Cabrera, el presidente del Centro de Defensa, quien remarcó que “Siempre plantemos la posibilidad de representar a una obra social, por eso después de varias reuniones pedimos a CAME esta obra social. Porque cuando uno quiere hacer las cosas, o se propone hacer las cosas, siempre llegan. Tenemos que mirar para adelante, dejar a un lado lo que está mal, y hacer lo que sabemos hacer. Tenemos que poner el corazón de todos los que participamos en la comisión directiva del Centro de Defensa Comercial para lograr hechos como este, porque venir a calentar un sillón y comer un asado no sirve de nada para el sector. Lo que sirven son las acciones concretas, como esta”.