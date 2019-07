El Centro de Defensa y una fuerte apuesta por la capacitación en comercio electrónico

Marcelo Lorenzo

Ya han pasado 400 personas por los talleres de e-commerce (comercio electrónico) que el Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI) de Gualeguaychú ha impulsado desde marzo de este año en la ciudad.

Se trata de un número que entusiasma a los directivos de la entidad, quienes se han propuesto poner toda la energía institucional en ayudar a las pymes de la ciudad a realizar su urgente reconversión hacia el entorno digital.

Eso explicaron a este diario Rubén Cabrera y Federico Laderach, presidente y secretario respectivamente de la entidad. “Poner herramientas digitales al alcance de comerciantes y emprendedores ha sido el eje de gestión de este año y será el de los próximos años”, apuntó Cabrera.

Se trata, dijo, de una apuesta estratégica que responde a la razón de ser del CDCI, que nació hace 120 años para defender y acompañar a sus socios ante los desafíos mercantiles.

Y el gran desafío del inicio del siglo XXI es adaptarse al comercio electrónico, que en Argentina viene creciendo a pasos agigantados. Según datos del sector, las compras por medio del canal digital aumentaron 47% en 2018 respecto de 2017.

El sector facturó en el último año 230 mil millones de pesos, registró 79 millones de órdenes de compra, vendió120 millones de productos, con un ticket promedio de $1.900, de acuerdo a informes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Las compras online son un segmento que no para de crecer. Según CACE, el 90% de los adultos argentinos conectados ya compró online alguna vez, lo que representa 18,3 millones de personas. Y además el 78% del total de las ventas fueron abonadas a través de tarjeta de crédito.

“Desde hace un tiempo sabemos que el tema de la tecnología digital y el e-commerce no es algo que se viene, sino que ya está instalado y es el presente. Pero detectamos que había una gran precariedad en este aspecto en el comercio local”, sostuvo Laderach al explica por qué el CDCI adoptó una agenda de capacitación en ese tema.

Según el directivo las empresas que no se sumen a la digitalización corren riesgo de desaparecer. “Al no poder ser competitivos, en el nuevo entorno, los comercios van a quedar marginados. Esto los condena a no ser rentables, es decir pierden la sustentabilidad como negocio. Económicamente mueren, se bajan las persianas”, diagnosticó.

Cabrera y Laderach destacaron que el Centro de Defensa Comercial e Industrial, entidad que gremialmente está integrada a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), pretende acompañar y apoyar a sus socios -para quienes los talleres de capacitación son gratuitos- y al resto de los comerciantes de la ciudad, en la transformación digital de sus negocios.

“Todavía tenemos comerciantes que cumplen el papel de expendedores de mercaderías. Pero no son vendedores, es decir no van a buscar al cliente. Y justamente lo digital lo que te permite es esa búsqueda y captación”, destacó Laderach en relación al cambio de hábito que hay que producir en el sector local.

Los entrevistados explicaron que lo que está en curso es un cambio de paradigma tecnológico, un nuevo modelo de negocio y de cultura de la empresa. Y la clave aquí pasa por entrenar a las personas para el uso de herramientas digitales con vistas a las nuevas formas de comercialización electrónica.

Comentaron que si bien las nuevas generaciones, los famosos “millenials” y “centennials”, ya nacieron con un ADN digital, en algunos casos hay que familiarizar a los que nacieron antes de Internet y que hace años están detrás del mostrador.

“Ya hay firmas locales que vienen haciendo esta reconversión por su propia cuenta, formando a su gente. Nosotros queremos ayudar a esa pyme a la que le cuesta económicamente la adaptación. Y esto a través de las capacitaciones que hacemos”, precisó el secretario de la entidad.

Comentó que a los talleres que se hacen una vez por mes (durante dos días) asisten tanto personas jóvenes como otras con más años con gran deseo de aprender. Los encuentros son un éxito ya que los cupos se agotan (hay gente que queda afuera) y ya han pasado por los mismos alrededor de 400 personas en los primeros meses.

“Estamos muy satisfechos con la aceptación de los talleres. Esto significa que hemos conectado con una necesidad real entre las pymes locales. Lo cual nos alienta a profundizar en esta línea. De hecho ya estamos pensando que las capacitaciones deberíamos hacerlas cada 15 días y no una vez al mes”, desató Laderach.

Según dijo, la institución está invirtiendo en infraestructura y en logística para convertirse en un importante centro de capacitación sobre comercio electrónico.

El presidente de la entidad apuntó al respecto que los auspiciosos pasos que se están dando en esta dirección son en gran medida mérito del equipo técnico que se formó en el Centro de Defensa Comercial.

“Estoy hablando del empuje y el profesionalismo que le están poniendo a este proyecto Juan Pablo Castillo, Federico Laderach y Sebastián Arce. Es gente joven que le está dando un renovado impulso a nuestra institución que acaba de cumplir 120 años de labor junto al sector mercantil local”, destacó Rubén Cabrera.

Laderach recordó que el CDCI, en la década del ‘90, lideró la capacitación entre sus asociados sobre la temática de informes comerciales, en un contexto de masividad del crédito comercial.

“Hoy nos encontramos ante otro desafío tecnológico en materia de capacitación. Para nosotros es muy importante que nuestras pymes puedan ir adaptándose a los nuevas formas de comercialización y vayan incorporando herramientas que posibiliten adelantarse a los cambios y a nuestros consumidores”, resaltó.

Explicó que el e-commerce es un conjunto de elementos: marketing digital (un canal nuevo de venta), logística empresarial y cobro digital (tarjetas, botón de pago o a través del teléfono móvil). Es decir, la digitalización ha revolucionado todas las fases del negocio, cambiando las prácticas mercantiles de raíz.

Cabe consignar que para conocer los servicios y capacitaciones que brinda el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú se puede recurrir a distintas vías digitales: Instagram, Facebook, WhatsApp y contacto por e-mail.