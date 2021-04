El chat y las dos palabras que complican a Horacio Cabak y a una fotógrafa

maritedejesus y cabak.jpg

Marité, tal y como la llama su entorno más cercano, habría empezado su vínculo con el ex modelo en noviembre de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. Soldato le habría encontrado mensajes al conductor de La Jaula de la Moda, proponiéndole a la fotógrafa, a quien conoció el año pasado en una producción fotográfica para una marca de ropa, verse en el hotel Hilton de Puerto Madero "para mantener relaciones sexuales".

Pero tras la desmentida de la fotógrafa, Ángel de Brito, el encargado de dar a conocer este escándalo amoroso, aseguró que existe un chat entre ella y una amiga en el que habrían hablado sobre el conductor. "La relación entre ellos (por Cabak y De Jesús) está complicada. Hay dos palabras que complican a Marité y a Cabak. Una es Saliva, hablan de un intercambio, y la otra es fluidos", destacó el periodista.

Cabe destacar De Jesús se estaba separando por aquel entonces de Tadeo Jones, fotógrafo de revista Hola, con quien mantuvo una relación de ocho años y llevaba tres de casada. "Así te estoy esperando", le habría mandado la fotógrafa a Cabak, acompañada de una sugerente postal. Vale resaltar que en ese momento, el conductor intercambiaba mensajes con su supuesta "amante" mientras estaba internado con coronavirus en la Clínica Zabala.

Al igual que el resto de las apuntadas como las "amantes" de Horacio Cabak, entre ellas su vestuarista, Belén Lanosa Escubet, la panelista Mariana Brey y Rocío Oliva, De Jesús optó por desmentir su vínculo sentimental con el conductor. "Con el corazón encogido y con mi deseo de ratificar una vez más mi amistad con Horacio, escribo estas líneas para públicamente expresar mi dolor ante el exabrupto de entregarnos un rótulo que no nos corresponde: el de amantes", dijo.

La otra apuntada como "amante" del conductor es una usuario de Twitter llamada @azafatablonde. Su nombre es Mariana, es azafata, tiene 40 años y está casada con un piloto. El coqueteo con Cabak comenzó mediante Twitter, donde ambos tuvieron un picante ida y vuelta mediante comentarios que, comenzaron como un chiste, pero siguieron en el ámbito privado. De hecho, él la agendó bajo el nombre de "Mariana LAM" y le regaló un whisky.

De Brito contó que pudo hablar con Cabak al respecto y el ex modelo le aseguró que no mantuvo ningún affaire con la azafata. “Lo de la azafata lo aclaro. Solo es la charla de Twitter del whisky, que fue una joda a Romina Malaspina por su (concurso) por llegar al millón de likes (N del R: cuando la ex conductora de Canal 26 sorteó una cena con un fanático). Hice lo mismo y terminó con una marca de whisky mandándole una botella a la casa", dijo Cabak.

Y consultado sobre las razones por las que "Hiperdensa", tal y como se bautizó ella en las redes sociales, no salía a desmentir su relación con él, Cabak se justificó: “No estoy para escribirle por Twitter. No hay nada ahí, la están triturando". Según explicaron en LAM, Mariana fue azafata de Aerolíneas Argentinas, era "conocida" de Matías Alé y también mantuvo una suerte de affaire con un periodista de El Trece, que según De Brito sería Federico Seeber, el ex marido de Noelia Antonelli.