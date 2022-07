A través de su cuenta de Instagram, y tras conocerse la detención e imputación de Diego Martínez por "abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad en concurso real con corrupción de menores", Escobar decidió relatar su historia. "Me hicieron revivir aquella noche en la YPF de calles Catamarca y Pellegrini. Me lleno de odio por no haberlo hablado con nadie, por no poder contárselo ni siquiera a mi familia, porque solo pude hablarlo con un amigo que le pasó algo similar pero pudo accionar y quedó ahí. Cuando vi que era ¨captador¨ de talento para jugadores de fútbol juveniles lo primero que pensé es que a muchos pibes les habrá tocado una situación como la mía y te sentís confundido, sin saber qué hacer".

"Tenía 13 años, fue en 2009, yo vivía en Concordia. Reciéntemente había empezado a andar en BMX y era nuevo en el grupo. No conocía a muchos de los chicos y de los primeros que se me acercó muy amable y carismático fue Diego (¨cubija¨lo llamaban en ese entonces). Eran cerca de las 19, invierno, y los pibes arrancaron cada uno para su casa y yo me quedé solo tomando una Coca con él. Después de entrar en ¨confianza¨ tengo una parte totalmente bloqueada donde recuerdo que fuimos al baño y Diego me insistió en tocarme y querer hacerme sexo oral", describió Emanuel.

"No, no pude frenarlo, no supe cómo actuar ante esa situación. Él queriendo romper mi negación y convencerme de que eso estaba bien porque ya lo había hecho con diferentes chicos que yo conocía, algunos, en su momento, amigos míos", agregó.

En la siguiente historia, Emanuel remarca: "Hoy puedo hablar con más facilidad, pero quedé trabado, tenía un nudo en la garganta. Hoy puedo entender que esa situación fue ABUSO. Ojalá puedan levantar la voz, porque no creo que haya sido el único en Concordia, pasó mucho tiempo y quiero que sepas que si te pasó algo similar con Diego Martínez alias ¨Cubija¨, podés contarlo. Yo pude sacármelo de encima, pero hay quienes tal vez no y no quiero pensarlo".