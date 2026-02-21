Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) anunciaron con gran entusiasmo la llegada a la ciudad del reconocido chef internacional y figura de MasterChef, Donato de Santis, quien este sábado vivirá la magia del Carnaval del País desde adentro.

La llegada de Donato es el resultado de una gestión articulada entre la AHGG y el Frigorífico La Morena, a través de su titular, Alejandro Piri, tras coincidir con el carismático chef en los estudios de Telefé.

“Gracias a esa iniciativa conjunta, logramos que Donato no solo venga a disfrutar de nuestra hospitalidad, sino que sea protagonista: este sábado por la noche saldrá desfilando en la pasarela del Corsódromo junto a la comparsa Papelitos”, adelantaron desde la Hoteleros y Gastronómicos.

También expresaron su agradecimiento “a la Comisión del Carnaval y al Club Juventud Unida por su excelente predisposición, para brindar la posibilidad de que el reconocido chef desfile y viva una experiencia cien por ciento gualeguaychuense”.