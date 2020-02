El Chelo Delgado le salió al cruce a Alexis Mac Allister y lo trató de mentiroso

Desde la comisión que preside Jorge Ameal no quedaron conformes con las declaraciones del delantero del Brighton de Inglaterra y salieron rápidamente a contestarle.

“Quería hablar por lo que dijo Alexis, no es la verdad lo que dijo. Él ha manifestado que se quería ir porque le había salido el permiso de trabajo. Yo no le voy a sacar la oportunidad de irse a ningún jugador, menos si no quiere estar en el club. Fui personalmente al hotel donde estaba hospedado el dirigente del club inglés y me dijo lo mismo, que se lo querían llevar. Creo que no hay que mentir, hay que decir la verdad”, señaló Marcelo Delgado, integrante del consejo de fútbol del Xeneize, en diálogo con 90 Minutos, de Fox Sports.

Entre sus razones por las que decidió migrar al club europeo y romper el préstamo con el cuadro azul y oro, Mac Allister aseguró que nadie por parte de Boca le respondió los mails enviados por el Brighton y que además, Miguel Ángel Russo nunca le manifestó que lo iba a tener en cuenta para esta temporada. El Chelo también respondió a estas acusaciones: “Yo también fui jugador de fútbol y a mí no me llamaba un entrenador cada seis meses para decirme que me iba a tener en cuenta. Tenía que presentarme a entrenar. Es mentira que no le respondíamos al Brighton, le respondí todos los mails al dirigente inglés y hasta me reuní con ellos”.

Apenas se confirmó que el joven de 21 años tomó la decisión de irse a Europa, el propio Delgado había declarado que tal resolución los tomó por sorpresa y afirmó que tanto la comisión directiva como el cuerpo técnico pretendían su continuidad.

“Acá no hay nada de política, solo hay una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien. Eso se lo tienen que preguntar al jugador. Más allá del papá del jugador, él es grande y sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a mentir. Me reuní con el dirigente inglés y con el representante del jugador y ambos me dijeron que se lo querían llevar. Nunca me dijeron que se quería quedar, ni a mi ni a Román. Hay que decir la verdad. Se juntaron las partes para hacer la rescisión y que el chico vaya a jugar a Europa”, reiteró Delgado.