El Chino Maidana se burló de Floyd Mayweather y su posteo se volvió viral

La pelea de exhibición entre Floyd Mayweather y la celebridad de YouTube Logan Paul aún sigue generando un gran revuelo en las redes sociales.

Es que el múltiple campeón mundial de boxeo, quien se retiró en 2017 con una impresionante marca de 50-0-0 y 27 KO, no pudo derribar a la celebridad de las redes sociales, lo cual generó grandes cuestionamientos por el desempeño de Mayweather.

El Chino Maidana fue uno de los primeros que salió a cuestionar la pobre actuación del ex boxeador estadounidense y para ello recurrió a su cuenta personal de Instagram.

“Acá Floyd Mayweather cómo hace un circo con el boxeo”, escribió el ex boxeador argentino para criticar la decisión de “Money”, de salir nuevamente de su retiro para subir al ring por ocho rounds y embolsarse cerca de 100 millones de dólares.

Rivalidad entre Maidana y Mayweather

La historia de rivalidad entre el Chino Maidana y Floyd Mayweather data desde 2014. Es que el santafesino enfrentó ese año en dos oportunidade. al estadounidense en Las Vegas por el Título Mundial Welter. En ambas el vencedor fue el local, según los jueces.

En el primero de los enfrentamiento muchos especialistas de este deporte y el público en general aún consideran que el triunfo era claramente para el Chino Maidana.

En su momento se generó un gran revuelo por esa decisión de los jueces de otorgarle la victoria a Mayweather, lo cual le permitió mantenerse cómo múltiple campeón mundial y sobretodo mantener su extraordinario invicto en su carrera.

La polémica pelea entre la leyenda y el youtuber

La actuación del ex campeón mundial no fue la esperada. La velada del domingo en el estadio Hard Rock Stadium, de Miami fue muy criticada en las redes sociales. Principalmente porque Mayweather no venció por KO a Logan Paul como se esperaba en la previa.

El inédito combate generó una gran expectativa aunque muchos no estaban de acuerdo con la reglas de la exhibición, la cual no tuvo jurados y por lo tanto no se declaró un ganador. Incluso La Comisión de Boxeo de Florida había anunciado que el vencedor se decretaría si había nocaut.