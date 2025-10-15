El viernes 17 a las 18, la actividad se realizará en la Biblioteca Olegario V. Andrade del Instituto Magnasco -Camila Nievas 78, Gualeguaychú-, donde se abordará la obra del poeta local Aníbal Marc. Giménez (1875-1957). Este encuentro marcará el cierre del circuito programado a comienzos de año en esa ciudad.

El ciclo continuará luego en Paraná, con una nueva jornada el jueves 30 de octubre a las 18 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos -Alameda de la Federación 278-. En esta oportunidad, se presentará un recorrido por el itinerario intelectual del poeta José María Fernández Unsaín (1918-1997).

Entre Ríos Cantada busca poner en valor y difundir la producción poética entrerriana mediante el diálogo entre la lectura y la música. A lo largo del año, ha recorrido diversas localidades de la provincia, fortaleciendo el intercambio con bibliotecas populares y promoviendo el acceso al patrimonio literario regional desde una perspectiva federal.