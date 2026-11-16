La cantidad de empresas empleadoras del sector privado volvió a retroceder en agosto y profundizó una tendencia que se mantiene desde hace dos años y medio. Sin embargo, la contracción no fue homogénea en todo el país: algunas jurisdicciones registraron bajas muy superiores al promedio nacional, mientras que otras lograron amortiguar el retroceso.

El número de empleadores privados se ubicó en 475.685 en agosto, lo que representó una caída interanual del 2,9% y la pérdida de 14.241 firmas frente al mismo mes de 2025. En comparación con noviembre de 2023, la reducción alcanzó el 6,3%, equivalente a 32.163 empresas.

Los datos surgen de un informe de Politikon Chaco, elaborado sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento muestra que, de las 24 jurisdicciones del país, solamente una logró incrementar su cantidad de empresas empleadoras respecto de noviembre de 2023. En el resto se registraron retrocesos de distinta magnitud.

Al analizar la evolución interanual, La Rioja encabezó las bajas, con una contracción del 13,1% en agosto. Le siguieron Tierra del Fuego, con una caída del 8,5%; Misiones, con el 7,8%; Santa Cruz, con el 6,8%; y Catamarca, con el 5,7%. También se ubicaron por encima del promedio nacional Formosa (-5,4%), Chubut (-5,3%), Corrientes (-4,9%), Chaco (-4,7%), San Luis (-4,4%), Córdoba y Jujuy (-4,3%).

La comparación con noviembre de 2023 muestra un escenario todavía más pronunciado en algunas provincias. La Rioja volvió a registrar el mayor retroceso, con una pérdida del 18,4% de sus empleadores privados. En segundo lugar quedó Tierra del Fuego, con una baja del 16,6%, seguida por Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%). De esta manera, ocho jurisdicciones acumularon caídas de dos dígitos durante el período.

En el extremo opuesto, Neuquén fue la única provincia que consiguió ampliar su cantidad de empresas empleadoras. En agosto registró un incremento interanual del 0,1%, equivalente a 10 firmas adicionales, y acumuló una mejora del 1,9% (+169 empresas) frente a noviembre de 2023.También se destacaron Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires por presentar los retrocesos más moderados. En la comparación interanual, la provincia norteña registró una baja del 1,6% y CABA, del 1,2%. Si se toma como referencia noviembre de 2023, las reducciones fueron del 1,6% y del 2,7%, respectivamente.

Más allá de las variaciones porcentuales, las jurisdicciones con mayor cantidad de empresas empleadoras también explican una parte importante de la reducción total. La provincia de Buenos Aires perdió 4.651 firmas entre agosto de 2025 y agosto de 2026, mientras que Córdoba registró una disminución de 2.084 y la Ciudad de Buenos Aires, de 1.436. Santa Fe, por su parte, tuvo 1.306 empleadores menos en la comparación interanual. Mendoza registró una reducción de 838 y Misiones, de 713.

Al ampliar el período hasta noviembre de 2023, Buenos Aires acumuló una pérdida de 8.965 empresas, Córdoba de 5.038 y Santa Fe de 3.309. En tanto, CABA registró 3.260 firmas menos y Mendoza, 1.695.

Qué sectores perdieron más empresas

El deterioro también se reflejó en la distribución por ramas de actividad. De los 18 sectores relevados, 14 registraron menos empresas empleadoras que un año atrás y solamente cuatro mostraron variaciones positivas.

El comercio encabezó las pérdidas en términos absolutos, con 5.987 empleadores menos (-4,1%). Le siguieron los servicios de transporte y almacenamiento, que perdieron 2.602 firmas (-7,5%); la industria manufacturera, con 2.529 (-5,3%); y los servicios inmobiliarios, con 1.308 (-4,9%).

En contraste, las actividades administrativas y los servicios de apoyo tuvieron una mejora del 2,6%, mientras que los servicios de asociaciones y personales avanzaron 2%. También crecieron la salud humana y los servicios sociales (1%) y el suministro de electricidad (0,9%).

En conjunto, estos cuatro sectores sumaron 1.351 empresas empleadoras, una cifra que no alcanzó para compensar las 15.592 firmas perdidas en las 14 ramas que exhibieron retrocesos.