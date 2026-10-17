El cirujano Stefano Margaritora, quien operó al papa León XIV el pasado martes 13 de octubre de un adenocarcinoma pulmonar, afirmó este sábado que no existen impedimentos clínicos para que el pontífice realice su gira por América Latina, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

Tras recibir el alta médica del Hospital Gemelli de Roma, el especialista declaró a Vatican News sobre la viabilidad del viaje apostólico que incluye escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", sostuvo Margaritora.

Días atrás, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había condicionado la gira a la evolución del estado de salud del pontífice, calificándola como un trayecto largo y exigente. Sin embargo, el equipo médico confirmó que el papa León XIV presenta parámetros normales en sus análisis de sangre y función cardíaca.

Sobre el proceso de rehabilitación, el cirujano explicó que el paciente requiere cerca de dos semanas para una recuperación física completa.

En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar, añadió el profesional.

El pontífice regresó a la Santa Sede este sábado tras cuatro días de hospitalización y se espera que este domingo rece el ángelus desde la ventana de sus aposentos.