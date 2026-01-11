Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes y claros, despejándose hacia el amanecer. La temperatura rondará los 17 grados, con viento leve a moderado del suroeste.

Con el correr de la mañana, el tiempo se mantendrá estable y soleado, y el termómetro comenzará a subir rápidamente. Para el mediodía se espera una temperatura cercana a los 27 grados, con sensación térmica levemente superior y vientos moderados.

Por la tarde, el cielo presentará intervalos de sol y algunas nubes, con una máxima que alcanzará los 30 grados y sensación térmica de hasta 31. El viento soplará moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, rotando del suroeste al sur. En ese tramo del día, el índice UV será extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada.

Hacia la noche, las condiciones mejorarán, con cielo despejado o ligeramente soleado, temperaturas en descenso que rondarán los 27 grados y vientos leves del sector este.