El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la semana en Gualeguaychú y en el resto de Entre Ríos estará caracterizada por una elevada nubosidad. Según el reporte, se espera una importante presencia de nubes y poco sol durante los próximos días.

El pronóstico indica que, además del cielo gris, podrían registrarse inestabilidades aisladas y débiles en distintas zonas de la provincia. No obstante, las autoridades aclararon que no se esperan lluvias de consideración, ya que la probabilidad de precipitaciones es baja.

En cuanto a las marcas térmicas, el informe destaca que se mantendrán bajas respecto del promedio esperado para esta época de la primavera. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 10 y 14 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 22 grados.