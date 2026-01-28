El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles un día caluroso y con tiempo inestable en gran parte de Entre Ríos. Las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades del interior experimentarán altas temperaturas, con chaparrones y tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en diferentes niveles a lo largo del día, con vientos moderados a leves.

Pronóstico para Gualeguaychú

En el sur de Entre Ríos, Gualeguaychú se esperan temperaturas entre los 23 y 36°C, con tormentas aisladas en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvias será baja por la mañana, entre el 10 y el 40%, pero aumentará a medida que se acerque la tarde. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones volverá a descender.