El tiempo en Gualeguaychú tendrá este viernes una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 32. Si bien no se anticipan fenómenos intensos en la ciudad durante gran parte del día, el cielo se mantendrá cubierto y no se descartan cambios en las condiciones hacia la tarde.

En el resto de la provincia, el panorama será más inestable. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a varios departamentos: La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Victoria.

En estas zonas, se espera una jornada muy nublada, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde, y temperaturas que irán desde los 20 hasta los 31 grados.

Por su parte, en ciudades como Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el viernes se presentará mayormente nublado, con marcas térmicas similares: mínima de 20 grados y máxima de 32.

En tanto, localidades del sur entrerriano como Colón, Uruguay, Tala e Islas compartirán condiciones similares a Gualeguaychú, con cielo cubierto y temperaturas elevadas, en una jornada marcada por la nubosidad en toda la región.