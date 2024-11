El presidente Javier Milei estuvo este lunes en el programa de su novia, Amalia "Yuyito" González, donde cantó la canción "Libre". Sin embargo, desde el Club de Fans Oficial de Nino Bravo repudiaron el hecho y pidieron al libertario que "desista de utilizar el arte para respaldar sus ideas".



A través de un comunicado publicado en X (antes Twitter), los seguidores del cantante manifestaron: "Desde el Club de Fans oficial de Nino Bravo en la Argentina repudiamos energéticamente la utilización política de las canciones de Nino Bravo por parte del Sr. Presidente Javier Milei".



En ese sentido, explicaron lo sucedido: "En el día de la fecha el Sr. Presidente, en horas de la mañana, se hizo presente en el programa de su pareja Srita. Yuyito González. Durante dicha presentación se ha utilizado políticamente la canción "Libre" asociándola a conflictos políticos, sin que existan pruebas fehacientes de dicha relación".

Entonces, repudiaron lo hecho por el presidente: "Desde el Club de Fans de Nino Bravo consideramos que la música es libre, las canciones, como cualquier pieza artística, quedan a libre interpretación de los espectadores y es en ese momento en el que se da la exploración de la estética".

Y concluyeron: "Sr. Milei, le rogamos desista de utilizar el arte para respaldar sus ideas".







Javier Milei le cantó a Yuyito González temas de Elvis Presley y Nino Bravo

El Presidente Javier Milei le brindó una entrevista a su pareja Yuyito González que se transmitió por una señal de cable. En el programa habló de su relación con la música y terminó entonando dos canciones: "Libre", de Nino Bravo, y "Let it be me", de Elvis Presley.

"Yo a los Rolling Stones los vi 14 veces y tengo la colección completa. No solo eso, sino que tuve una banda tributo a los Stones y el recital arrancaba con Brown Sugar. Teníamos una banda que se llamaba Everest y yo cantaba. Ponele, supongamos", señaló el mandatario en tono jocoso.

En ese sentido, aseguró que los actos que encabeza "son como un recital de rock. Uno tiene que entender la lógica del background que uno tiene. Hay distintos elementos que explican cómo soy: el arquero de fútbol, el cantante de rock, el economista... En el Luna Park lo saqué al cantante de rock", sostuvo.



Fuente: Ámbito