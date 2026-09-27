La clasificación es el resultado de meses de entrenamientos y competencias, acompañados por el trabajo de las entrenadoras, las familias y toda la comunidad del Club de Pescadores.

En el Nivel 2, las representantes de la institución participarán del Torneo Regional que se llevará adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Allí competirán gimnastas de Entre Ríos, Chaco, Misiones y Metropolitana.

Por su parte, las deportistas de Nivel 3 en adelante obtuvieron la clasificación a los Torneos Nacionales, que tendrán como sede distintas ciudades del país. El Nivel 3 competirá en Rafaela, Santa Fe; los niveles 4 y 5 lo harán en La Pampa, mientras que las gimnastas de los niveles 6 a 9 tendrán su competencia en Aguas Verdes, provincia de Buenos Aires.

Las clasificadas

En el Nivel 2, categoría Mini, las representantes del Club de Pescadores serán Anna Ayala, Isabella Palmano, Isabel Martinolich, Mailén García, Catalina Fuentes, Martina Falcón, Pía Weber, Ximena Iglesias, Emma Bogliacino, Joaquina Chonquele, Felicitas Morezco, Uma Ingold y Bernardita Spektor.

En Nivel 3, clasificaron Abril Sánchez, Catalina Lambert, Emma Márquez e Inés Dacal.

En Nivel 4, obtuvieron su lugar Emma Pohl, Julia Núñez, Victoria Martínez, Agostina Larrivey, Lara Peralta, Sofía Badano y Paz Müller.

En Nivel 5, la representante clasificada es Candela Villagra.

En Nivel 6, estarán Sofi Wessolowski, Inés Casenave, Abril Sturla y Camila Hernández.

Mientras que en Nivel 7, la clasificada es Ana Muñoz Peverelli.

De esta manera, las gimnastas de Pescadores afrontarán nuevos desafíos en escenarios regionales y nacionales, representando a la institución, a Gualeguaychú y a Entre Ríos.

Desde el club destacaron el trabajo realizado durante el año y felicitaron a todas las gimnastas por el camino recorrido, que incluyó entrenamientos, competencias y distintas instancias de aprendizaje y crecimiento deportivo.