El club Náutico, como la amplia mayoría de las instituciones de Gualeguaychú, ha decidido suspender sus actividades habituales.
El club Náutico también suspendió todas sus actividades
Siguen sumándose instituciones que toman medidas preventivas contra el coronavirus y cierran parcialmente sus puertas.
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El comunicado oficial
ESTIMADOS SOCIOS: LA INSTITUCIÓN ANTE ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA (DNU N° 260/2020) HA DECIDIDO SUSPENDER TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES: ESCUELA DE OPTIMIST Y VELA; ESCUELA DE TRIPULANTES; CURSOS DE CONDUCTOR NÁUTICO, TIMONEL Y PATRÓN; COMPETENCIAS (CALENDARIO DE REGATAS) Y USO DE PARRILLEROS Y QUINCHOS PARA EVENTOS O REUNIONES HASTA TANTO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS ASOCIADOS.
EL CLUB MANTENDRÁ SUS PUERTAS ABIERTAS PARA QUE LOS PROPIETARIOS DE LAS EMBARCACIONES PUEDAN CONTROLARLAS Y ASISTIR A SU MANTENIMIENTO. SIN PERJUICIO DE LOS CUIDADOS PERSONALES QUE DISPONGA CADA UNO EN SU ÁMBITO PARTICULAR, COMO INSTITUCIÓN NOS PERMITIMOS ACONSEJARLES A NUESTROS ASOCIADOS Y AL PERSONAL DEL CLUB, TENER PRESENTE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE HAN DIFUNDIDO LAS AUTORIDADES:
1. LAVAR LAS MANOS FRECUENTEMENTE.
2. AL TOSER O ESTORNUDAR CUBRIRSE NARIZ Y BOCA CON EL PLIEGUE DEL CODO.
3. EVITAR CONTACTOS CERCANOS ENTRE PERSONAS (EVITANDO SALUDOS CON CONTACTO FÍSICO).
4. NO LLEVARSE LAS MANOS A LOS OJOS, NARIZ Y BOCA.
5. LIMPIAR LOS OBJETOS QUE SE USAN CON FRECUENCIA O SON DE USO PÚBLICO.
NORMAS OBLIGATORIAS DE PREVENCIÓN:
QUIENES HAYAN VIAJADO AL EXTERIOR O HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE LO HAYA HECHO, CUMPLIR EL AUTO AISLAMIENTO, PERMANECIENDO EN SUS CASAS, EVITANDO VISITAS.
SI REGISTRA ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS DEL VIRUS NO AUTOMEDICARSE Y PERMANECER EN EL DOMICILIO, REALIZANDO LA CONSULTA CORRESPONDIENTE POR VÍA TELEFÓNICA (0800-222-1002).
PARA MAYOR INFORMACIÓN: argentina.gob.ar/salud/coronavirus
ACLARACIÓN: LA CANTINA PERMANECERÁ CERRADA HASTA NUEVO AVISO