El Día Online

Deportes | coronavirus

El club Náutico también suspendió todas sus actividades

Siguen sumándose instituciones que toman medidas preventivas contra el coronavirus y cierran parcialmente sus puertas.

17 de marzo de 2020 - 08:23

El club Náutico, como la amplia mayoría de las instituciones de Gualeguaychú, ha decidido suspender sus actividades habituales.

Lea también: Los clubes de Gualeguaychú cierran sus puertas ante la pandemia del coronavirus

El comunicado oficial

ESTIMADOS SOCIOS: LA INSTITUCIÓN ANTE ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA (DNU N° 260/2020) HA DECIDIDO SUSPENDER TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES: ESCUELA DE OPTIMIST Y VELA; ESCUELA DE TRIPULANTES; CURSOS DE CONDUCTOR NÁUTICO, TIMONEL Y PATRÓN; COMPETENCIAS (CALENDARIO DE REGATAS) Y USO DE PARRILLEROS Y QUINCHOS PARA EVENTOS O REUNIONES HASTA TANTO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS ASOCIADOS.

EL CLUB MANTENDRÁ SUS PUERTAS ABIERTAS PARA QUE LOS PROPIETARIOS DE LAS EMBARCACIONES PUEDAN CONTROLARLAS Y ASISTIR A SU MANTENIMIENTO. SIN PERJUICIO DE LOS CUIDADOS PERSONALES QUE DISPONGA CADA UNO EN SU ÁMBITO PARTICULAR, COMO INSTITUCIÓN NOS PERMITIMOS ACONSEJARLES A NUESTROS ASOCIADOS Y AL PERSONAL DEL CLUB, TENER PRESENTE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE HAN DIFUNDIDO LAS AUTORIDADES:

1. LAVAR LAS MANOS FRECUENTEMENTE.

2. AL TOSER O ESTORNUDAR CUBRIRSE NARIZ Y BOCA CON EL PLIEGUE DEL CODO.

3. EVITAR CONTACTOS CERCANOS ENTRE PERSONAS (EVITANDO SALUDOS CON CONTACTO FÍSICO).

4. NO LLEVARSE LAS MANOS A LOS OJOS, NARIZ Y BOCA.

5. LIMPIAR LOS OBJETOS QUE SE USAN CON FRECUENCIA O SON DE USO PÚBLICO.

NORMAS OBLIGATORIAS DE PREVENCIÓN:

QUIENES HAYAN VIAJADO AL EXTERIOR O HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE LO HAYA HECHO, CUMPLIR EL AUTO AISLAMIENTO, PERMANECIENDO EN SUS CASAS, EVITANDO VISITAS.

SI REGISTRA ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS DEL VIRUS NO AUTOMEDICARSE Y PERMANECER EN EL DOMICILIO, REALIZANDO LA CONSULTA CORRESPONDIENTE POR VÍA TELEFÓNICA (0800-222-1002).

PARA MAYOR INFORMACIÓN: argentina.gob.ar/salud/coronavirus

ACLARACIÓN: LA CANTINA PERMANECERÁ CERRADA HASTA NUEVO AVISO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar