Desde el Municipio informaron que el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano mantuvo un encuentro con el concejal Raymundo Legaria y el presidente del Club Neptunia, Ramiro Noria, para avanzar en la implementación de actividades de aquagym destinadas a adultos mayores.

La propuesta se desarrollará en las instalaciones de la institución deportiva, a partir del convenio establecido para disponer de un espacio adecuado para esta actividad. Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados a su puesta en marcha y a la organización del trabajo conjunto.

“El aquagym permitirá sumar una alternativa de actividad física en el agua, orientada a promover el movimiento, la recreación y los espacios de encuentro entre adultos mayores”, destacaron, y adelantaron que "próximamente se brindarán detalles sobre la modalidad de participación, días y horarios de las actividades de aquagym".

A su vez, recordaron que actualmente las instalaciones del Neptunia también son utilizadas para el entrenamiento de guardavidas, como parte de la preparación para las tareas que desarrollan durante la temporada.