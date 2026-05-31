Este sábado, bailarines de distintas provincias desplegaron su talento en el Club Recreo Argentino con una jornada intensa de competencia y formación, dejando semifinalistas rumbo a la gran definición para el Festival y Mundial 2026.

La jornada incluyó instancias de formación con workshops dedicados a la musicalización, la historia del tango y herramientas coreográficas para la pista, generando un espacio de intercambio y aprendizaje que enriqueció la experiencia tanto de participantes como del público.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, acompañando este encuentro que reafirma el compromiso de la ciudad con sus expresiones culturales.

Martín Frosio, veedor de esta sede y productor general de Tango BA, puso en valor el crecimiento sostenido del género y la importancia de estas instancias: “Que el tango tenga espacios como este en todo el país habla de una cultura viva, que sigue creciendo y renovándose. Este camino se sostiene gracias a cada bailarín, a cada evento y a cada abrazo en la pista”.

La competencia avanzó con gran nivel artístico, dejando momentos de intensidad, elegancia y emoción en cada ronda. En la categoría Tango Pista, lograron clasificar a semifinales las parejas:



Grasso-Quevedo; Iregui-Rojas; Marino-Cams; Saavedra-Sepúlveda; Sarmiento-Bon; Fernández-Rodríguez; Salinas-Peralta; Solari-Fernández; Cisneros-Cuevas; Rivas-Contrera; Conti-Lione; Corti-Sansone.

En tanto, en las categorías Tango, Vals y Milonga, avanzaron: Iregui-Rojas; Grasso-Quevedo; Sarmiento-Bon; Fernández-Rodríguez; Marino-Cams; Solari-Fernández; Saavedra-Sepúlveda.

El jurado estuvo integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz, quienes evaluaron cada presentación con criterios técnicos y artísticos, acompañando el crecimiento de los participantes en cada instancia.

Las actividades continuarán este domingo en el Club Recreo Argentino, con una nueva jornada que incluirá instancias de formación, la semifinal y final del certamen, exhibiciones de destacados bailarines y la posterior premiación, donde se conocerán las parejas ganadoras que representarán a la sede en la próxima etapa del circuito oficial rumbo a la gran final en la Ciudad de Buenos Aires.