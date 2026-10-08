En el marco de las acciones por "Octubre Rosa" destinadas a concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, el Club Regatas llevará adelante una Flotada Rosa en las aguas del río Gualeguaychú. La propuesta sumará un marco especial al integrarse al desarrollo del Mundial de Canotaje en la modalidad Maratón, que se celebra en la ciudad.

La convocatoria está fijada para el próximo lunes 19 de octubre a las 15 horas en la sede de la institución. Allí se reunirán los participantes para alistar las embarcaciones y comenzar la navegación colectiva inmediatamente después de que concluya la última prueba deportiva de la jornada inaugural del torneo ecuménico.

Desde la organización invitaron a todos los asistentes a sumarse luciendo alguna prenda o accesorio de color rosa para darle visibilidad y fuerza al mensaje de concientización. Además, la actividad no estará restringida únicamente a los socios: se hizo extensiva la invitación a toda la comunidad y a vecinos no socios que dispongan de embarcaciones propias, tales como kayaks o tablas de SUP (Stand Up Paddle).

El recorrido en el río

Según el trayecto tentativo trazado por la entidad costera, las embarcaciones largarán desde el club con rumbo hacia el puente sobre la margen del Parque Unzué. Luego cruzarán hacia la margen opuesta para bordear la Costanera hasta la altura de la grúa del puerto. Desde ese punto, la flota volverá a cruzar el curso de agua para rodear la isla y completar el circuito de regreso.

La jornada integrará a todas las disciplinas náuticas de la institución —canotaje, remo, SUP y travesía— buscando unir el deporte, la integración comunitaria y la salud integral bajo el lema: "Juntos remamos por la vida. La prevención también se navega".