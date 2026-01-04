El Club Regatas será anfitrión del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón, competencia que clasificará a los mejores palistas del país para la cita ecuménica que se disputará del 18 al 25 de octubre en aguas del río Gualeguaychú.

El calendario deportivo anticipa así un año histórico para los deportes de canoas, con el Mundial como principal atracción. El certamen nacional -a disputarse del 2 al 5 de abril- reunirá a los máximos exponentes argentinos y otorgará plazas al campeón y subcampeón de cada prueba para el Campeonato del Mundo, que también se desarrollará en Gualeguaychú. Está confirmada la participación de deportistas provenientes de Misiones, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Tandil, La Pampa, Paraná y Concepción del Uruguay.

El evento tendrá como epicentro la zona de la Playa del Puente, mientras que el circuito -de 3,4 kilómetros y con sus respectivas áreas de acarreo -estará delimitado entre el balneario Solar del Este y el Puerto. En el marco del Selectivo, y en función de la cercanía con el Mundial, se prevé la presencia de importantes autoridades internacionales y nacionales del canotaje, entre ellas Ruud Heijselaar, presidente de la Federación Internacional de Canotaje; Cecilia Farías, vicepresidenta de la ICF; Jorge Seppi, titular de la Federación Argentina de Canoas, y Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas.

Definieron el cronograma 2026 del certamen entrerriano

En paralelo, en los últimos días se oficializó el calendario 2026 del Campeonato Entrerriano de Canotaje. La temporada se pondrá en marcha en Paraná, única sede que recibirá dos fechas del certamen, y también tendrá paradas en Colón, Concordia y Diamante. Desde la organización aclararon que el cronograma se encuentra sujeto a eventuales modificaciones, en función de cuestiones organizativas o climáticas.

El campeonato se pondrá en marcha el 21 y 22 de febrero en la sede del Rowing Club y continuará el 25 y 26 de abril en Colón. Luego, la tercera fecha se disputará el 16 y 17 de mayo nuevamente en Paraná, esta vez en el Náutico, mientras que la cuarta jornada tendrá lugar el 8 y 9 de agosto en Concordia. El cierre de la temporada está previsto para el 12 y 13 de septiembre en Diamante.

Además, antes del inicio formal del calendario, se desarrollará una competencia especial: el 17 y 18 de enero se disputará el short maratón en Concepción del Uruguay, con participación de palistas de distintos puntos de la provincia. El Campeonato Entrerriano comprenderá todas las categorías: K1, K2, K4, T1, T2, 430 y Stand Up Paddle (SUP).