El Tiro Federal propone la continuidad del sistema de tres comparsas, como venía siendo hasta la interrupción por la pandemia, para la edición 2023 del Carnaval del País.

“Esta posición ha sido sostenida desde el primer momento en que otros planteos de conformación se han formulado”, expresaron desde la institución, y añadieron que “se fundamenta en distintos motivos y circunstancias económicas, artísticas y de logística”.

“Como se resolviera en reuniones realizadas en el club de Pescadores hacia fines del 2020 cuando se debió tomar la decisión de suspensión del carnaval 2021 por cuestiones ya conocidas, en el seno de la propia Comisión del Carnaval del País se estableció y se suscribió acta respectiva, de donde emerge que por DERECHOS ADQUIRIDOS a la competencia de tres comparsas, las Instituciones TIRO FEDERAL, CENTRAL Y SIRIO LIBANES son quienes debían presentar el espectáculo en el 2021. Suspendida esta edición, se trasladó para la próxima edición del espectáculo en contexto de normalidad. Entonces es la propia Comisión del Carnaval quien otorga a aquellas Instituciones el derecho referido y en consecuencia, no puede hoy cambiarse el escenario de la competencia ya que las prenombradas deben competir entre sí por el galardón y por el premio económico en base a los porcentajes ya establecidos. Solo estas tres podrán votar para modificar ese derecho”, aseveraron desde el Tiro Federal en un comunicado al que accedió ElDía.

A continuación, todos los fundamentos expresados por el club de la comparsa Ara Yevi:

Los premios económicos

Los ingresos generados por la Comisión del Carnaval del País se redistribuyen entre las instituciones organizadoras en base a los puestos alcanzados y a un porcentual hartamente estudiado que permite que ninguna de las Instituciones quede desbalanceada económicamente y a quienes están fuera de la edición –en espera- les permita afrontar la realización de sus comparsas para la edición siguiente.

En las propuestas formuladas para la modificación antojadiza del sistema de tres comparsas, las ecuaciones económicas no revisten fortaleza fáctica alguna ya que lo único que han realizado es “readecuar” los ingresos del 2022 por inflación y redistribuirlos en porcentajes dirigidos a la aceptación del nuevo sistema, sin recordar la volatilidad de la economía imperante en nuestro país.-

Más aún tales propuestas soslayan aquellos derechos adquiridos reconocidos en el seno de la Comisión del Carnaval, con argumentos que adolecen de certezas económicas atento que, como ya conocemos, todas las ediciones tienen resultados económicos disimiles que obedecen a circunstancias ajenas a las Instituciones.

Por ello, las tres instituciones nombradas tienen sus derechos a la participación con la distribución que operaba hasta el 2020.

Hoy, LAS OTRAS INSTITUCIONES, discuten, analizan, intentan convencer si no es conveniente incorporar una comparsa más, aduciendo que más comparsas más distribución del riesgo económico –no existe otro fundamento-, pero partiendo de la base económica del 2022, la que resultara una edición especial.

Para ese análisis y toma de posición debemos remarcar:

1.- La edición 2022 se realizó con la premisa, a priori incierta, de generar recursos para TODAS las instituciones en forma equitativa, ya que, en un gran porcentaje, todas son carnavales dependientes y habiéndose suspendido el 2021, solidariamente salimos todas las instituciones a generar ingresos genuinos, en contexto de pandemia controlada.

2.- Dicha edición también estuvo enmarcada en el reciclado y reutilización de comparsas anteriores, en un gran número todas las comparsas presentaron su artística repitiendo la de ediciones anteriores “enmascaradas” en nuevas temáticas. Aún más, se resolvió no participar con 4 carrozas debido a su costo y cuestiones de logística.

3.- El resultado económico de la edición no debe ser tomado como un logro en cuanto a las utilidades recibidas atento que como se dijera anteriormente, las comparsas tuvieron un gasto, si bien alto para las instituciones, no lo es tanto para la confección de comparsas nuevas. En definitiva dicho resultado alcanzo meramente para equilibrar, al menos en nuestro caso, las cuentas de la Institución.

Los motivos artísticos

Sin soslayar la cuestión económica como someramente detallamos más arriba, debemos preguntarnos qué clase de espectáculo quieren presentar.

En vías de desandar tal cuestionamiento, nuestra Institución sostiene que el desarrollo de 3 comparsas de 300 integrantes y 4 carrozas permite presentar un espectáculo de calidad y majestuosidad que no se vio reflejado en 5 comparsas y menos aún se vería en la posición de 4 con una formación similar a la del 2022 sostenida por otras Instituciones.

Repetimos, sin dejar de observar el costo de una comparsa nueva, tampoco vemos que 4 comparsas con composición similar al 2022 como se propone, mantenga la majestuosidad de nuestro espectáculo, al contrario, sería un costo mayor en realización artística con una distribución menor en los ingresos. -

Aún más, debemos considerar que la mano de obra calificada para ciertos aspectos de la realización artística, es escasa en nuestra ciudad, lo que podría elevar los costos de la prestación de obra en esos aspectos.-

Baste como ejemplo que en 2022 dos comparsas compartieron personal en la construcción y puesta en escena de las carrozas.

Hablando específicamente de un tópico que la Comisión suele “dejar de lado”, tenemos un sistema de juramento donde reviste vital importancia la línea argumental desarrollada por las comparsas, solo con mirar los juramentos y sus argumentos podremos analizar la misma. Entonces se concluye que, artísticamente, a los efectos del juramento, que es el resultado económico luego obtenido, el desarrollo temático en el sistema de 3 comparsas es de mayor incidencia en la decisión de los puntajes.

La conclusión

Que sucintamente, como dijéramos anteriormente, queremos expresar públicamente nuestra posición, la que hemos sostenido desde el primer momento que se pretendió cambiar el sistema de competencia.

No es una posición antojadiza ni obtusa. Es una posición ecuánime que refleja el equilibrio entre ingresos y egresos, respetando los derechos de las competidoras como asimismo haciendo respetar el nuestro. Asimismo respetamos la naturaleza generadora de este espectáculo; ingresos genuinos para volcar en el cumplimiento del objeto social. Alejarnos de ello sería brindar carnaval majestuoso, clubes empobrecidos.

Cualquier cambio que se pretenda incorporar debe analizarse fríamente desde esos conceptos y no desde la necesidad de permanencia.

Los argumentos hoy sostenidos por nuestra Institución son lo que se tomaron en cuenta luego el 2003 para reducir a tres comparsas el espectáculo.

¿Qué ha cambiado? Nada, solo la necesidad de permanencia motiva a proponer cambios.