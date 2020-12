El COES afirmó que la curva de contagios se mantiene estable en Gualeguaychú

Luego de expresar con detenimiento cada uno de los datos epidemiológicos, los profesionales del Hospital consideraron que la curva de contagios “es estable, con tendencia a la estabilidad y breve descenso”, con la salvedad que punta del iceberg, no sabemos si tenemos sub “de igual manera lo que vemos es la consultas o sub registros que no podemos evaluar desde lo epidemiológico, pero pareciera no repercutir en la ocupación de camas donde hay un cierto alivio”.

En la ciudad hay 146 casos positivos activos, mientras se espera el resultado de 28 tests. En este sentido, en el último período semanal que pasó se confirmaron 120 pacientes, que daría un promedio de 17 casos por día. Además, se informó también que la RT es de 1.1.

Asimismo, las semanas anteriores los resultados positivos fueron de 164, 168 y 246, lo que demuestra en un diagnóstico semanal el descenso y estabilización de los mismos.

Además, aún hay un 50% de pacientes sin nexo epidimiológico, lo que mantiene a Gualeguaychú en circulación comunitaria. Se destaca también que la consulta de adultos febriles y pediátricos no ha aumentado.

Por otra parte, se dio a conocer que la ocupación de camas leves es baja y que próximamente terminaría su función el Hotel Embajador, por lo que se habilitará en los siguientes días un sector de pacientes leves en un área específica del Hospital Bicentenario.

“Realmente no sabemos qué pude pasar con la reactivación de actividades y la vida casi normal, no bajamos la guardia y seguimos pidiéndole a la población respetar los protocolos en cada una de sus actividades y a mantener los cuidados sanitarios básicos: uso de tapaboca, distanciamiento social e higiene de manos”, destacaron los especialistas.

Por último, frente a la situación epidemiológica en la Aldea San Antonio, se informó que se reunieron con autoridades de la colonia en el día de ayer, quienes manifestaron que parecería estar limitándose el brote. Igualmente continúan evaluando y prestándole especial atención a la situación, y se establecieron conjuntamente con autoridades de la localidad nuevas pautas en cuanto a las visitas presenciales.