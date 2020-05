Los funcionarios municipales explicaron cuál es la planificación que vienen desarrollando al respecto para que la apertura y la transición hacia la nueva normalidad que ha planteado el gobierno nacional se adapte a la realidad de nuestra ciudad y sea lo más ordenada posible, solicitando al COES brinde su opinión y recomendaciones al respecto.

La Municipalidad de Gualeguaychú dispuso un plan que cuenta de cuatro etapas que estarán condicionadas a la situación sanitaria. La primera etapa trata salidas individuales peatonales, en un radio no mayor a los 500 metros durante el lapso de una hora, en donde las personas no se podrán detener en un lugar particular ni utilizar el transporte público, respetando el distanciamiento social, con tapabocas, evitando lugares de concentración de personas y horarios picos.

Desde el COES se dejó en claro que se trata de una medida que puede ser flexible y dinámica, que en caso de presentarse un escenario sanitario desfavorable puede retrotraerse, apelando a la conciencia ciudadana como control social.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes se acordó que se consultará a los pediatras que participan del COES al respecto.

Las otras actividades que serán evaluadas por el COES local son el running y el ciclismo

Se acordó también seguir revisando detenidamente en las reuniones semanales el desarrollo de la situación epidemiológica de la ciudad y la aplicación de cada una de las fases previstas desde el protocolo que diagrame el municipio a dichos efectos, recomendando a la población el estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad dispuestas con anterioridad, las cuales no han cesado en su vigencia y son fundamentales en esta nueva etapa.

Las otras actividades que serán evaluadas por el COES local, siempre siguiendo las normativas que disponga el Gobierno de la provincia, serían el running y el ciclismo, mientras que los deportes como el padel, tenis, golf y canotaje, junto a los gimnasios y academias de danzas, pasarían a una siguiente fase, siempre previo a la presentación de protocolos y a las disposiciones de la provincia.