El COES local recomienda el uso del tapabocas como medida preventiva

Se hizo principal hincapié en que la utilización de tapabocas es un elemento más de protección, no es el único ni el más importante y se definió que su uso no es obligatorio para todos, sino que es una recomendación de uso y no una medida que reemplace ninguna otra.

Asimismo, el Comité también analizó que las medidas que se vienen tomando, como la cuarentena establecida, son el principal método de prevención contra la transmisión del virus. Los sanitaristas coincidieron en que la reanudación de actividades no implica flexibilizar las medidas y recomendaciones de bioseguridad. Además se manifestó la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Respecto a la habilitación de actividades comerciales, los integrantes del COES/L señalaron como uno de los métodos de prevención para quienes están detrás del mostrador, además de la obligación de mantener la distancia, la utilización de una mampara que lo separe del comprador o la utilización de una máscara facial.

Por último se consensuó citar a los directores de las Unidades Penales 2 y 9 de Gualeguaychú, y al Jefe de Policía Departamental, con sus respectivos equipos médicos, para conocer los protocolos que aplican puertas adentro de sus instituciones con las personas detenidas y medidas de actuación que llevan a cabo ante situaciones sanitarias vinculadas con COVID-19.