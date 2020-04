El COES presentará un protocolo para habilitar las salidas de esparcimiento en la ciudad

En este marco, el vocero del COES, Ignacio Bourlot, contó a ElDía desde Cero (FM 104.1) que presentaran el próximo viernes un protocolo que establezca las normativas de las salidas recreativas.

El médico infectólogo aseguró que "estamos planteando que nos autoricen a ciertas actividades de esparcimiento. El viernes vamos a presentar en la mesa del COES el protocolo para elevarlo a la provincia".

La postura del COES sobre el uso del barbijo

Bourlot manifestó que "en este momento de la pandemia se madura mucho más que el barbijo pueda ser un elemento más de protección, está en discusión porque todavía no hay evidencias".

Recordó que "Gualeguaychú y Entre Ríos no tienen indicios de circulación comunitaria, por eso no se ha avanzado en el uso", y opinó que "la obligatoriedad no arrastraría a que mas gente lo use o esté protegida".

Explicó que "todavía la recomendación del uso del tapaboca en la comunidad la estamos reservando para los casos excepcionales en los que no se pueda mantener la distancia social, en los supermercados y los bancos es recomendable"

Por último, aclaró que escenario puede ser volátil, por lo que "la obligatoriedad puede plantearse cuando tengamos un caso de Covid-19 que no se sepa de donde viene".