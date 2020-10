Pese a que destacan la predisposición por parte de los funcionarios de haberlos recibido, reiteraron los cuestionamientos a la gestión cultural del piaggismo.

En primer lugar, pidieron por la declaración de la emergencia cultural. "Los referentes estatales han manifestado no estar de acuerdo y al ser preguntados por el motivo, expresaron que existe de su parte un desconocimiento acerca de las acciones a seguir en una posible declaración de Emergencia Cultural", expresaron desde CAIDEGÚ.

"En función de esa respuesta, vacía de fundamento lógico y responsable, queremos insistir enfáticamente en la necesidad de estar informado y en la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, ya que se trata de una situación límite, que exige una constante predisposición al cambio y estar en alerta, para poder atender las contingencias más urgentes que afectan al sector. De manera que es inadmisible, que en este contexto de pandemia, en el que estamos en crisis indiscutida y permanente ya hace más de siete meses, se nos responda que no se sabe cómo actuar ante la emergencia", recriminaron.

Por lo tanto, pretenden "un Estado presente, con representantes del sector que se pongan a la altura de las circunstancias, a fin de que puedan llevar adelante la gestión cultural de un modo integral y previsor, atendiendo tanto las actuales como las posibles futuras situaciones críticas, no podemos esperar".

Transparencia de los fondos

En segundo lugar, los artistas plantearon que tienen el derecho "a conocer el motivo por el cual se nos negara la información a CAIDEGÚ acerca del destino del dinero recaudado en el Fondo de Promoción Comunidad, Cultura y Turismo, que se cobra a través de la Tasa General Inmobiliaria Municipal (concepto 4). El mismo implica el 1% del valor del impuesto y representa un aporte mensual y obligatorio para cada vecino que paga la tasa de acuerdo a la valuación fiscal. Con lo cual entendemos que en muchos casos el monto por este concepto resulta abultado".

Por tal razón, invitaron a todos los vecinos "a que revisen en sus boletas el concepto (4) y corroboren cuánto es el aporte a la cultura y los artistas, la comunidad y el turismo, porque lo pagamos todos, eso queda claro, sin embargo quién lo recibe, cómo se reparte y cuál es su destino eso no lo sabemos, y al solicitar respuesta, no la hemos tenido".

"El sector artístico local no lo recibe, no nos explican, no nos aclaran, todos los vecinos tenemos la obligación de pagarlo, pero también, ese cumplimiento, nos da el derecho a que se nos rinda cuentas", aseguraron, y pidieron que "nuestros representantes nos dejen bien claro, qué destino se le da a los fondos recaudados".

Precarización laboral de los talleristas

Por otro lado, CAIDEGÚ consideró imperioso que se dé una respuesta al reclamo de las y los talleristas que se desempeñan en la Dirección de Cultura, acerca de las medidas a tomar para asegurar y dar continuidad a su ocupación, teniendo en cuenta que dichas actividades son, en gran medida, su único medio de sustento.

En relación a este punto, solicitaron que se revise la situación de cada compañera y compañero, debiendo estarse a derecho conforme Ley 20.744 y Convenios Colectivos de Trabajo, existentes para las distintas disciplinas artísticas.

Medidas ante la pandemia

"Queremos dejar claro que, entendemos y empatizamos con la realidad pandémica que azota al mundo, pero de ninguna manera consentimos la acefalía y el consecuente abandono en el que hemos caído los trabajadores del arte, quienes como el resto del mundo estamos en emergencia", afirmaron.

Por ello, reafirmaron la inminente necesidad de que se implementen políticas públicas directas y exigieron que de forma urgente se comience a trabajar en medidas inherentes al sector, para el que las y los funcionarios del área municipal Dirección de Cultura perteneciente a la Secretaría de Poder Popular fueran designados.

Habilitación de los Centros Culturales para espectáculos

"Por gestiones de nuestro colectivo, hemos tomado contacto con la Secretaría de Cultura de nuestra provincia, específicamente con su responsable Francisca D´Agostino quien nos ha puesto en conocimiento de que el gobierno provincial ya ha elaborado un protocolo, el cual ha sido aprobado por el organismo pertinente, y que el Gobernador Gustavo Bordet ha enviado un pedido de excepción ante el gobierno nacional solicitando que habilite las actividades que están expresamente prohibidas en nuestra provincia por Decreto Nacional 754/2020 art. 5, 7 y 9, estando a la espera de dicha resolución. Sin embargo, también se nos comunicó que mientras se espera, cada municipio puede buscar soluciones momentáneas que considere pertinente, como alternativa", contaron desde el espacio.

Añadieron que "desde CAIDEGÚ se envió al municipio un correo electrónico donde transmitimos toda esta información a la vez que le adjuntamos el protocolo, para 4 que lo conozcan, lo analicen y tomen acción. Consideramos que debió ser a la inversa, pues asumimos que la comunicación entre gestión provincial y municipal era más fluida. Igualmente priorizamos nuestra emergencia y la necesidad de obtener resultados positivos y por ello nos tomamos el atrevimiento de enviárselos, para vuestro conocimiento, aunque hasta el momento nuestros esfuerzos han sido infructuosos. En consecuencia, instamos al sector público local a trabajar por el acompañamiento, adecuación y redistribución de recursos a la realidad independiente de la que formamos parte y cuyas problemáticas particulares (distintas del circuito comercial o masivo) ya fueron expresadas".

"No necesitamos mega escenarios. Necesitamos habilitar nuestros espacios, los cuales ya cuentan con la estructura adecuada para nuestro quehacer. Necesitamos protocolos que nos permitan desarrollar nuestras actividades, conforme la singularidad del circuito independiente", manifestaron.

Rechazo a la gratuidad del trabajo

Los artistas reiteraron el "enérgico rechazo a la gratuidad en las convocatorias a artistas desde el Estado Municipal".

Exigieron que el trabajo se valore y se jerarquice. Comunicaron que "no participaremos como promoción de los autoeventos ni de los escenarios en costanera, cuando eso represente de nuestra parte un voluntariado".

"Resulta inadmisible y ofensivo convocar de esa manera a un sector que hace siete meses que tiene interrumpida su fuente de trabajo. Sabemos que un cambio de pensamiento no puede darse de hoy para mañana - tal como se dijo en la primera reunión- pero confiamos en que, si desde el Estado dejan de enunciarse mensajes de desprestigio, la comunidad toda podrá repensar sus estructuras", aseveraron.

Por último, para concluir el extenso comunicado, afirmaron que "Queremos colaborar, pero, es fundamental que las reuniones resulten más productivas, para lo cual, se hace imperioso que en el futuro, cada uno de los funcionarios presentes, entre otras cosas, estén en conocimiento de la situación que se plantea, que acudan con respuestas y propuestas, que se encaminen a resolver y no a dilatar".