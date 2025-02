Al ser de grado provincial el título de Corredor, la presidenta de la entidad Paula Armandola explicó que “es la Provincia quien tiene el poder de aplicar modificaciones”. Además, sostuvo que es “importante” que se mantenga la obligación de estar colegiado para ofrecer servicio porque “le da una seguridad a la sociedad a diferencia de un comerciante que se rige puramente la variable económica”. Además, informó cómo está el mercado en la provincia tras la derrogación de la Ley.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger analiza ya no sea obligatorio estar colegiado para ofrecer servicios inmobiliarios y que existan nuevos agentes dedicados a la actividad a los que se les exija una capacitación, pero no la colegiación obligatoria.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríoa, Paula Armandola Paula Armándola advirtió que el título de Corredor es de carácter provincial por lo que “es la Provincia quien tiene el poder de aplicar modificaciones respecto a los Colegios Profesionales y todo lo que norma”.

Por otra parte, aclaró que los Colegios son “Entes públicos no estatales que tienen el control de la ética y la matrícula profesional. Es decir, le da una seguridad a la sociedad a diferencia de un comerciante que se rige puramente la variable económica y aumenta el riesgo de que se cometen errores como así también encontrarse en situaciones que no estén dentro de la Ley”. Y agregó: “Por eso en Entre Ríos modificamos los requisitos para que sea un título de Grado buscando brindar un mejor servicio en algo tan sensible como es la vivienda”.

Además, indicó que el mantenimiento de los Colegios no tiene un costo para la sociedad porque se mantiene con los mismos profesionales.

Armándola celebró que el mercado “se ha activado muchísimo comparándolo con el año pasado”. Asimismo, teniendo en cuenta la frase de que “el mercado se regula solo”, coincidió en que la negociación de alquileres “necesita que sea un arreglo entre las partes” ya que recordó que cuando estaba en vigencia la Ley de alquileres “hubo un momento de oferta 0 que fue preocupante para los inquilinos en donde el precio se disparó muchísimo por la inflación”.