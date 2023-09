En los últimos días trascendió la información de que profesionales de dos áreas de la salud estaban cobrando entre $3000 y $5000 demás en sus consultas, aunque aclararon que quedan exentos de este plus los afiliados de IOSPER y PAMI. En este marco, la entidad local que nuclea a los médicos calificó a la medida como “unilateral e inconsulta” y que en la actualidad ya no están cobrando más ese plus.