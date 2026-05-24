ÚLTIMOS DETALLES PARA LA FIESTA DEL 25 DE MAYO
El color y la tradición ya se viven en los alrededores del Corsódromo: un recorrido por las mejores imágenes de los armados de los stands
Desde temprano, el movimiento fue incesante. Cientos de estudiantes, acompañados por sus familiars y amigos, coparon el predio para comenzar con el armado de las tradicionales "pulperías" y "cabildos", dándole vida a una nueva edición de la gran fiesta del 25 de Mayo.
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