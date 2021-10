El combinado de Gualeguaychú acumuló triunfos en M2 y M1

Por el torneo Desarrollo, Copa de Oro, Central y Carpinchos se integraron formando un combinado en M1 y M2 para competir en el certamen provincial.

El sábado recibieron a San Martín de San Jaime de la Frontera. En el primer juego los M1 se impusieron por un ajustado 19 a 17. Arrancó ganando el local con un try de Luciano Vizgarra quien de palomita apoyó en el ingoal adversario. Haciendo gala de un buen juego de manos San Martín igualó y pasó al frente con un try de Nahuel Díaz que convirtió Luciano Insaurralde. Jeremías Franco anotó el segundo try de la visita que desperdició la conversión bajo los palos, terminando el primer tiempo con la ventaja parcial de San Martín 12 a 5.

rugby dos.jpg

Apenas comenzado el segundo período, Matías Albornoz descontó con un try, igualando con una patada, en la conversión, que acertó los palos de Simón Taffarel. El partido estaba 12 a 12, sin embargo la visita volvió a pegar duro con un try de Nahuel Díaz. Tuvo que aparecer con toda su potencia Juan Pablo Navone para igualar en 17. Simón Taffarel acertó la conversión desde una posición sesgada y le dio la victoria a Gualeguaychú por 19 a 17.

En M2 el triunfo fue por las cifras de 38 a 7 para los dueños de casa. Laureano Espinosa anotó dos tries, Valentín de la Cruz, Manuel Dearte, Danilo Deni y Lucas Noguera uno; mientras que Danilo Deni acertó los palos en tres conversiones y Jeremías Tolomei en una ocasión.