Desde la institución informaron a la comunidad que “continúan disponibles los turnos para distintas especialidades, los cuales pueden solicitarse de lunes a viernes, de 6 a 19 hs, en las turneras del nuevo edificio”.

Además, recordaron que “los turnos no se otorgan en un único día, por lo que no es necesario asistir antes del horario de apertura. Se puede concurrir durante toda la jornada, y así evitar aglomeraciones y esperas prolongadas”.

“Ante el aumento de la demanda, seguimos implementando mejoras en el sistema, como la descentralización de turneras y la incorporación de recordatorios vía WhatsApp para confirmar asistencia, optimizando así los tiempos de atención”, manifestaron desde el nosocomio.

“Solicitamos a la comunidad compromiso para asistir a los turnos otorgados o cancelarlos en caso de no poder concurrir, permitiendo que otro paciente pueda acceder”, pidieron desde el Hospital, y concluyeron mencionando que “entre todos, seguimos trabajando para mejorar el acceso a la salud”.