El concejal Riera cruzó otra vez a Davico: "Maneja una Intendencia, no una despensa"

El concejal fue contundente a la hora de responder: “No me sorprende la postura del Intendente Mauricio Davico. Es destacable lo que dice, pero no podía hacer otra cosa. Estamos hablando de una persona detenida que era funcionario de él, directamente. Pueblo Belgrano tiene 3 mil habitantes, no es Manhattan y cuando uno elige gente para los puestos es porque los conoce. Él maneja una Intendencia, no una despensa”, criticó Riera tras la conferencia de prensa de "Palito".