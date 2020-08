El Concejo debate este viernes si bautizan al Corsódromo como "José Luis Gestro"

José Luis Gestro debutó en el carnaval a los 15 años diseñando una carroza para la comparsa Kamarr, para llegar a ser su director a los 17 años cuando dirigió “El Reino de Tailandia”.

A partir de allí, fue convocado para dirigir Marí Marí, lugar que mantuvo hasta su partida y sólo fue interrumpido por el cumplimiento del servicio militar obligatorio, logrando para la referida comparsa diez primeros premios y cuatro segundos puestos. Y es por esto último que algunos clubes se oponen a que el Corsódromo se llame “José Luis Gestro”.

La polémica por el nombre del Corsódromo

Sin embargo, como se informó durante los últimos días, esta idea no cayó muy bien en algunos de los cinco clubes que conforman la Comisión del Carnaval del País, quienes mediante un comunicado cuestionaron a los concejales del bloque Creer Entre Ríos porque no los consultaron al respecto, pero también por otros motivos que no están claros en la carta pero que algunos dirigentes se animaron a decir en privado.

Según afirmaron desde la Comisión organizadora –conformada por los clubes Central Entrerriano, Tiro Federal, Pescadores, Juventud Unida y en Centro Sirio Libanés– esta es una vieja idea que los concejales decidieron reflotar de manera unilateral y sin consultarlos previamente a ellos.

“Los clubes integrantes de la Comisión del Carnaval del País, ven con gran sorpresa y falta de consideración no haber sido consultados por los concejales ante el nuevo tratamiento de ese antiguo proyecto”, apuntaron.

Inmediatamente después, reconocieron la figura de Gestro, a quien describen como “creador y maestro de otros grandes diseñadores y artistas que tuvo y tiene nuestro Carnaval”, sin embargo cuestionaron la designación: “Ha habido muchos precursores, dentro de las dirigencias, socios y simpatizantes –de los distintos clubes– que han realizado enormes esfuerzos, desinteresados y anónimos, para que cada club pudiera hacer su comparsa, inclusive hipotecando sus propios bienes”.

“Entendemos que una proposición de esa magnitud tendría que, al menos, haber surgido del consenso entre los principales hacedores del espectáculo a cielo abierto más importante de la Argentina y que, con orgullo es reconocido no solo en nuestra región, sino en gran parte del mundo, como el Carnaval Del País, de la ciudad de Gualeguaychú”, apuntaron.

Los argumentos de quienes se oponen

“Es un símbolo de Central Entrerriano, porque toda su explosión artística fue en Marí Marí. Y más allá de su talento, que era enorme, hubo personas que pusieron el cuello en la guillotina y apostaron todos sus bienes para que el Carnaval del País sea lo que es hoy en día”, sostuvo ante ElDía un dirigente que se opone a la propuesta.

En este sentido, los clubes de la Comisión del Carnaval del País cuestionaron el destiempo de los concejales a la hora de salir con una propuesta de este calibre: “No nos parece ser el momento más adecuado para el tratamiento de un tema tan delicado, cuando todavía no sabemos, si será posible la realización de la Edición 2021. La Comisión ha resuelto, tomarse un tiempo prudencial, para ir analizando el día a día, de la situación sanitaria: del país, la provincia y sobre todo del Municipio”.

Central marcó su postura

Luego de que la Comisión manifestara su disconformidad de que el Concejo Deliberante no los hubiera consultado, un par de días más tarde el club Central Entrerriano difundió un comunicado aparte mediante el cual respaldaban el proyecto para bautizar “José Luis Gestro” al Corsódromo.

“En primer lugar, destacamos que el proyecto fue y es idea originaria del Bloque de Concejales oficialistas de esta ciudad, no habiendo Central Entrerriano tenido injerencia alguna en dicha idea, y tampoco consultado por la misma en ningún momento, no obstante, desde ya que adherimos y la compartimos totalmente”, informaba el comunicado firmado por el presidente de la institución Francisco Claret, quien agregó que “José Luis no solo enalteció y engrandeció con su arte y creatividad a nuestra querida Marí Marí, sino que también a todo el conjunto del carnaval.

Inmediatamente después, el comunicado fundamentó sus argumentos: “Todos sabemos que su obra trascendió sin lugar a dudas las fronteras de Central Entrerriano, para redundar en un beneficio claro y palmario de nuestra ciudad, que es sabido que respira carnaval en cada una de sus esquinas. Desde tal perspectiva, consideramos un acto de estricta justicia tal proyecto, pues no es patrimonio artístico de Central Entrerriano, sino que de toda la ciudad de Gualeguaychú”.