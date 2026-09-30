La sesión especial del Concejo Deliberante (HCD) será el viernes 2 de octubre a las 20 horas, y se entregará el reconocimiento de Personalidad Destacada de la ciudad a la Sra. Magdalena "Nina" Fuentes.

La distinción rinde homenaje a su destacada labor artística, educativa y al valioso aporte realizado al desarrollo cultural y de la danza en nuestra ciudad.

A 17 años fundó el Instituto de Danzas Nina Fuentes, una institución que celebra este año sus Bodas de Oro, y que ha formado a numerosas generaciones de estudiantes en conocimientos, disciplina y valores.

A lo largo de su carrera, se perfeccionó durante quince años en metodología de la danza clásica en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y convocó a figuras referentes de la danza nacional e internacional como Maximiliano Guerra, Eleonora Cassano y Paloma Herrera. Asimismo, representó a Gualeguaychú en competencias en Francia y se desempeñó como jurado en certámenes de Argentina, Italia, España, Marruecos, Uruguay y Paraguay.

Sumado a su labor como coreógrafa y a la creación de múltiples obras y ballets, promovió durante más de veinticinco años el certamen "Gualeguaychú es Danza" y expandió la formación artística en la región a través de la apertura de escuelas en Larroque, Urdinarrain, Aldea San Antonio y Pueblo General Belgrano.

Desde el cuerpo legislativo destacaron la importancia de reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la identidad local de quienes aportan activamente al crecimiento de la cultura.