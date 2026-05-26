El Concejo Deliberante invita a toda la comunidad a participar de la sesión especial que se llevará a cabo este miércoles 27 de mayo a las 20 horas, en la cual se tratará el Proyecto de Ordenanza que declarara como Personalidad Destacada de la ciudad al Sr. Miguel Zábal.

La iniciativa, que ya tuvo dictamen favorable y unánime de las Comisiones Conjuntas, busca rendir un justo homenaje a un profesional que dedicó más de 45 años de su vida al cuidado de la salud, la docencia y la inclusión en la ciudad.

Miguel Zábal inició su camino profesional como docente tras cursar el Profesorado de Educación Física, desempeñándose en distintas instituciones educativas y en el Club Sarmiento. Posteriormente, continuó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en la carrera de Kinesiología y realizó su residencia en el Hospital Naval.

A su regreso a Gualeguaychú, Zábal consolidó una carrera de más de cuatro décadas con un fuerte compromiso social que lo llevó a convertirse en uno de los profesionales impulsores y fundadores del Centro "Santa Rita" en el año 1987, junto a la Sra. Cristina Figún. Esta institución, nacida del esfuerzo de un grupo de padres de niños con dificultades sensorio-motrices, se transformó en un espacio fundamental de atención interdisciplinaria y acompañamiento familiar para la ciudad. En dicho centro, Zábal ejerció funciones como director suplente entre 1995 y 1997.

Además de su labor en la salud pública y privada, se destaca su rol activo en la formación de nuevas generaciones de profesionales. En el ámbito institucional, también dejó su marca como miembro del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Entre Ríos y presidente de la filial Gualeguaychú, logrando un fuerte reconocimiento de sus pares al momento de su jubilación en el año 2007.

Por su invaluable contribución al fortalecimiento de las instituciones locales y su constante vocación de servicio, el cuerpo legislativo formalizará la entrega de este reconocimiento bajo los términos de la Ordenanza n.° 12.650/2022.