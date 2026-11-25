El Concejo Deliberante llevó a cabo el martes 24 de noviembre su décima octava sesión ordinaria, a partir de las 20 horas, en la que se trataron y aprobaron importantes proyectos vinculados a la identidad, la historia y la vida institucional de la comunidad.

El legislativo local sancionó la ordenanza que designa con el nombre del Profesor Guillermo Alfredo Nikodem al Polideportivo Norte. La iniciativa destaca la trayectoria del docente de educación física como pionero en la introducción del rugby —hace más de cinco décadas— y en la incorporación del hockey sobre patines en la ciudad. Además, pone en valor su paso por la gestión pública como director de deportes municipal y provincial, su rol como primer rector ad honorem del Colegio "Profesor Pablo G. Haedo" y su aporte en la elaboración de ordenanzas y en la gestación de la Ley Provincial y Nacional del Deporte. La norma encomienda al Departamento Ejecutivo la colocación de la señalética, una placa conmemorativa y la organización de un acto oficial junto a familiares e instituciones.

Asimismo, se aprobó la imposición del nombre de Diego Martínez Garbino a la calle pública Nº 5669, en el tramo comprendido entre San Blas y Francisco Novelini. El reconocimiento resalta su extensa labor como licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la UBA y periodista de fuerte arraigo local en medios como Radio Nacional Gualeguaychú, Radio Máxima y Gchú TV. Se subraya especialmente su conducción desde 2016 del programa cultural y musical "Chamuyo Litoral", galardonado en marzo de 2023 con el premio Martín Fierro Federal en la categoría Música Folklórica, así como su activo vínculo con el Carnaval del País, los Corsos Populares Matecito y el Club Juventud Unida.

Durante la sesión también se dio sanción a la ordenanza que designa como "Camila González Telechea" a la calle Nº 5454, ubicada entre La Rioja y Rivadavia. La medida rinde homenaje a la joven gualeguaychuense fallecida de manera inesperada a los 23 años, poco después de graduarse como Técnica en Diagnóstico por Imágenes en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El texto destaca el gesto solidario de sus padres y familiares al cumplir su voluntad de donar sus órganos, decisión que permitió salvar y mejorar la calidad de vida de seis pacientes en listas de espera del Incucai mediante trasplantes realizados en el Hospital Garrahan, el Hospital Italiano de La Plata, el Hospital Dr. René Favaloro y la Clínica de Ojos Paraná.

En el plano educativo y cultural, el cuerpo declaró de Interés Educativo, Cultural y Turístico Municipal al proyecto "This is Gualeguaychú", desarrollado desde 2014 por el profesorado de Inglés del Instituto Sedes Sapientiae. La propuesta articula educación, patrimonio y turismo mediante la producción de materiales didácticos, audiovisuales y libros digitales gratuitos bajo licencia Creative Commons —entre los que se cuentan obras sobre museos, pueblos originarios, mitos urbanos, el río Gualeguaychú y el reciente volumen Celebrities of Gualeguaychú presentado en octubre de 2026—, integrando el aprendizaje de la lengua extranjera con la investigación de la identidad local.

Del mismo modo, se declaró de Interés Municipal el 65º aniversario del Grupo Scout Ceferino Namuncurá Nº 133. La resolución reconoce su sostenida tarea formativa bajo el lema "Quiero prepararme para servir a mi gente", su participación solidaria en acciones de asistencia durante inundaciones en la región y su avance hacia la coeducación con la incorporación de adolescentes mujeres en 1991, reuniendo en la actualidad a cerca de 120 niños, jóvenes y educadores.

Además, en el marco del mecanismo de Banca Abierta, la docente Stefanía Carlés y estudiantes de 3º A de la ESJA Nº 10 "Pbro. Juan Alipio Fortunato" presentaron el proyecto de ordenanza para instituir el 25 de marzo como el "Día del Caudillo Local" en homenaje a Gregorio Samaniego. La propuesta surgió de una investigación histórica áulica sobre la trayectoria militar y política de este comandante vinculado a las milicias de Gualeguaychú desde 1811 hasta su fallecimiento en el combate de Saucesito en 1818, buscando incorporar la fecha al calendario oficial de efemérides y promover actividades educativas y culturales en la ciudad.